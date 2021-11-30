文化部官員變綠能蟑螂　收賄地點曝！檢追賄款635萬+藏鏡人　

▲彰化地檢署查緝風電索賄案，發現文資局跟廠商索回扣。（翻攝文化部文化資產局）

記者唐詠絮／彰化報導

文化部文資局蕭姓專委在辦理離岸風電採購案時涉嫌嫌向風電商索賄172萬元，3月被羈押後，轉汙點證人自白，供出還有「水下文化資產調查儀器設備」、「雲端火災預警系統規劃建置」採購案，向廠商索賄585萬、100萬元，但錢全轉交給「上面」，目前檢方正在積極追查賄款流向與幕後藏鏡人。

依據起訴書內容指出，2016年11月間，蕭男跟各開發商施壓或推薦調查報告得委由盟帝公司撰擬，並暗示如不委請盟帝公司撰擬報告，將不易通過審查，2016年11月至2017年5月間，盟帝公司譚姓負責人（53歲）負責向4家開發商（共計10案風場調查報告）接洽，允諾協助順利通過審查，最後收取報酬895萬元，譚男再交付127萬元給蕭男，作為協助撰擬調查報告通過審查之對價。

▲彰化地檢署。（圖／記者唐詠絮攝）

檢方在偵查期間，蕭男坦承不諱，自白供出以下2案，其一是水下科預計就水下無人遙控載具ROV案、側掃聲納SSS案、底層剖面儀SBP案辦理採購案，為求該等採購案於第一次投標時，皆能有3家廠商投標，以避免流標，分別由被告吳、張安排廠商參與圍、陪標，由盟帝公司順利得標後，於2018年5月23日、24日各匯款737萬2,746元、431萬4,634元至盟帝公司帳戶內，被告譚男則自2017年4月間至2018年3月間分4次交付給蕭男585萬元賄款。

其二，蕭男在2018年11月擔任文資局秘書室事務科科長期間，負責辦理火災預警系統備系統，用於文資局所屬古蹟建築使用，隔年找來欲承包廠商巨烽公司商討相關規格，並在開標前透漏招標資訊，使其廠商得以順利得標，但需以100萬元做對價，最後該廠商以900萬元得標，2020年3月至11月陸續交付賄金給蕭男。

▲彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成。（圖／記者唐詠絮攝）

《東森新媒體ETtoday》進一步追查，蕭與廠商雙方選擇在沒有監視器、在辦公室廁所、主秘辦公室內，分成數次以現金交付回扣款項，由於沒有匯款記錄、也沒有錄音錄影存證，廠商代表也只認識蕭，儘管蕭一再為自己辯駁，恐怕要為自己脫罪，還得找到更有利的證據。

蕭昨日也接受電訪表示，承辦「離岸風電調查報告」、水下文化資產調查儀器設備」、「雲端火災預警系統規劃建置」等3項採購案時，所收的回扣金額857萬賄款，只是「經手」，沒有一毛錢進入自己口袋，全部款項都交給上級。

檢方對此也傳喚剛退休的前文資局長施國隆，但也因為沒證據證實，再加上廠商只認得蕭科長，竟能如此對廠商呼風喚雨，甘願付出近千萬回扣金，那也不免讓人質疑，檢方目前也正在追查幕後藏鏡人與賄款流向。

全案經檢察官偵查終結起訴，除了對譚男及林、張、黃、劉等相關人起訴外，蕭男收取賄賂之金額總計達857萬元（其中已繳回部分共222萬元，其餘部分之犯罪所得635萬元則未扣案），認蕭男涉犯違反貪污治罪條例及刑法第132條第1項公務員洩漏關於國防以外應秘密消息等罪嫌提起公訴。