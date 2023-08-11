體驗畫框修復技巧輕鬆化身美感工藝師　奇美博物館線上課程藝術學習之旅

▲奇美博物館「窺探奇美名畫：原來畫框很有飾！」線上課程，11日起開放報名。（圖／記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

欣賞畫作時，您曾留意畫框的樣子嗎？您知道畫框影響了人們欣賞作品的感受嗎？奇美博物館全新線上課程將帶您走入幕後直擊修復現場，以「畫框」為主題，教您如何看作品、賞畫框，更重要的是，學會把修復畫框的工藝技巧用來改造生活小物，輕鬆化身為生活美感大師！

[廣告]請繼續往下閱讀...

奇美博物館因應數位趨勢，去年起首度開發線上課程，帶領民眾親近藝術、提升美學素養，課程一推出立即引起廣大好評，館方今年再度規劃全新課程「窺探奇美名畫：原來畫框很有飾！」，把主角從畫作轉移到「畫框」身上，不僅將帶領民眾深度探索歐洲畫框不同時代的風格美學，還會解析各種精巧紋飾，更邀請參與者一同走入博物館深處、最神祕的藝術修復室，一窺難以見到的畫框修復過程，進而學會如何把修復技法如翻模、貼金等，簡易地應用在日常生活中。

奇美博物館表示，博物館的幕後修復工作一直是民眾好奇的主題，這次課程延續第一堂線上課程的精神，同樣以修復結合美學概念，透過豐富有趣、深入淺出的講解，打造坊間找不到的美感體驗課，民眾不需有任何美術底子或專業背景，只要有興趣就能報名上課。

全新規劃的線上課程由奇美博物館美感體驗課程開發講師林雅琦、首席修復師吳偉安擔任講師，課程全長約150分鐘，以3大章節共10個單元為每位學員打通藝術的任督二脈。第一章「60分鐘開啟美的鑑賞力」，從奇美博物館的重要典藏作品談起，學員可以認識畫框豐富多元的設計元素，並學習如何初步辨識不同時期的畫框風格。第二章「畫框幕後大解密」，完整剖析文物修復過程，了解如何判斷畫框是否需要修復、如何修復，以及修復前後的差異。第三章「解鎖技能好好用」，將傳授如何融合修復技法與創意，透過坊間容易尋得的材料，將平凡的生活物品改造為屬於自己獨一無二的生活美感手作小物，如相框、鏡框、收納盒等。

奇美博物館表示，為了滿足更多民眾對藝術學習的需求，館方連續兩年精心策劃內容扎實的藝術線上課程，藉此突破實體課程的局限。由於過往實體課程能容納的人數有限，也會因為上課地點在台南，讓距離較遠的民眾難以參與。線上課程不用擔心人數、地域限制或疫情干擾，參與者可擴及全台灣，甚至是海外華語人士等，所有人皆能彈性安排時間進行學習。館方也希望藉此提高美學教育推廣的可及性，擴大博物館的觸及對象，更期盼上完課的民眾有天能夠回到奇美博物館，親眼見證原汁原味的美麗作品。

「窺探奇美名畫：原來畫框很有飾！」線上課程即日起開放報名，募資期間（即日起至9/5）推出75折優惠，原價2200元、募資預購價1650元，同步祭出加碼抽獎活動；另有奇美博物館兩堂線上課程合購價 63 折的好康。詳情請洽：https://bit.ly/3QntPeM。