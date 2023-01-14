▲「承藝」成果展開跑，68件作品秀出文藝價值。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

文化部文化資產局今（14）日舉行「承藝─年度文資傳承教育成果展」，匯集課程學員計68件作品，在文化資產園區1916工坊展出，今年展覽以「織」、「巧」、「色」3大主軸，展期自今年1月14日起至3月19日止。

文化部文化資產局專委洪益祥說，今年展覽邀請竹藤編織藝師張憲平、漆陶器工藝家史嘉祥、台中聲五洲掌中劇團長王英峻的作品參展，讓民眾了解無形文化資產技藝的文化藝術價值，關心傳統工藝的保存與傳承。

有感於布袋戲文化傳承的重要性，台中市大肚區山陽國小校長王派仁，拜師學藝，向國寶藝師王英峻學習金光布袋戲，今日也在現場操偶搭配閩南語台詞演出，「大人阿，冤枉啊！」。王派仁在校園建構布袋戲大家庭，帶著全校老師學習布袋戲，認為傳承布袋戲是傳統文化很重要的。傳習課程正是布袋戲與教育彼此相遇，盼這樣美好的相遇能在全台各地的校園裡發生。

文化資產局指出，「承藝─年度文資傳承教育成果展」匯集111年度傳習課程學員的作品共計68件以呈現傳習豐盛的成果，並透過展覽及講座活動，讓民眾瞭解傳統工藝雅緻之美，引領民眾體認無形文化資產技藝的文化藝術價值，進而關心傳統工藝的保存與傳承。