15歲妹子喝熱奶茶昏迷床上都是血　5年後怒告男友性侵結局超傻眼

▲北部1名正妹指控，15歲時男友給她喝一杯熱奶茶，隨後就昏迷失身，5年後怒告該男友。（示意圖／pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

近期國內MeToo風波延燒，讓許多受害者紛紛勇敢挺出發聲！北部有名正妹報警指控，15歲時，到當時男友租屋處，喝下男友準備的熱奶茶後，隨後陷入昏迷，起床後發現身上沒穿衣服且下體流血，因此決定5年後報警。挨告妨害性自主罪的鄭姓男子無辜說，「我不知道對方是誰！」士林地檢署偵結，予以不起訴。

現年20歲的正妹琪琪（化名）今年1月向警方報案說，2018年2月農曆春節到鄭姓男友租屋處，在床上喝下男友準備的熱奶茶，隨後失去意識，隔日上午起床後，驚訝發現自己身上一絲不掛、下體還流血，且床單有血漬，認遭男友下藥性侵。

警方製作完筆錄後，根據琪琪提供的鄭姓男友資料，全案依加重強制性交罪函送士林地檢署偵辦。

鄭男偵查時驚訝說，「我不知道琪琪是誰，也沒印象2018年間有無女友」更進一步說，好像沒有與讀高中一年級的女子交往，琪琪指控的並非租屋處而是他的戶籍地。偵查中，琪琪經傳未到。

檢方根據琪琪警詢內容，加上5年後報警提告，無從驗傷或相關採證程序，認尚缺乏足認鄭男有妨害性自主犯行積極證據，難僅憑告訴人片面指訴，據入被告於罪，依罪嫌不足予以不起訴處分。