男友偷媽媽內衣手淫！她一怒吼「下秒噴出來了」　事後1事更驚悚

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者李佳蓉攝）



記者朱祖儀／綜合報導

超傻眼！一名女網友抱怨，先前全家人要出門，就請男友到家裡幫忙照顧狗狗，不過等她們要回家時，發現男友手機打不通，透過寵物監視器一看，才發現男友拿著媽媽的內衣褲在手淫，讓她超級傻眼，氣得透過監視器大喊，結果男友當場噴射出來。事後她提出分手，男友還和跑去媽媽訴苦，讓她不知道該怎麼辦。

原PO在Dcard發文表示，前陣子她和媽媽、妹妹有事要出門，可是家裡的狗狗生病了，需要找寄養照顧，家人都很不放心，這時男友好心說可以請假幫忙照顧，於是他們就把狗狗交給對方。沒想到等她們忙完要回家時，發現男友的手機打不通，於是她透過寵物監視器查看，竟目睹男友拿著媽媽的內衣褲在客廳DIY。

[廣告]請繼續往下閱讀...

由於男友都不接電話，她只好透過監視器的麥克風大罵，「你在幹嘛？我們快到家了，你趕快收一收！」沒想到男友被嚇到後，當場噴射出來，弄髒了沙發和地板，狗狗還跑去吃，讓她相當傻眼，回到家後就急忙幫洗媽媽的內衣褲，「洗完出來竟然看到我妹在跟狗親親，我整個無法反應」。

由於她慌張的舉動過於顯眼，只好幫忙找藉口搪塞，接著才私下質問男友。一開始對方辯解，是因為想用她的內衣褲打手槍，卻不小心拿錯了，不過因為她和媽媽的身材差很多，一聽就知道在說謊，接著男方才坦承，因為媽媽身材很好，才會拿來手淫，「反正還沒洗本來就是髒的，又不是真的跟你媽做愛在擔心什麼？」且認為她應該幫忙掩護。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



這時原PO才想起來，先前媽媽和妹妹曾抱怨內褲很容易酸臭或變形，才驚覺都是男友搞的鬼，氣得提出分手。結果男方聽到後還叫她不要後悔，「我以後進了台積電，妳求我，我也不會要妳」，她聽到後差點氣到暈倒，「這根本不是我在意的重點」。

事後男友還跑去和媽媽訴苦，說她常常耍脾氣鬧分手，還要媽媽跟妹妹幫忙說好話。家人也都覺得男方是高材生，且未來有望進到台積電工作，生活比較有保障，還肯包容她的個性，是一個好人。看到男友這一連串操作，讓她直呼恐怖，「不斷的塑造成我是壞人，他是被我欺壓的」，但不知道該如何和家人溝通。

不少人看到後紛紛表示，「放影片給媽媽看，不用解釋」、「這男的完全三觀不正外，還超級瞎跟噁心，都敢這樣意淫你家人，真的快斷一斷」、「真的什麼人都有欸」、「我要吐了，媽媽還是幫他說話的話就告訴媽媽事實吧，不要再跟這噁男有任何接觸」、「如果我是你家人，我蠻希望你告訴我發生什麼事情的，辛苦你了，不然家人還會以為是你的問題」、「影像公布給家人看，噁男友的操作還會有用嗎」、「趕快跟媽媽和妹妹坦白，妳不坦白，就是讓她們沒有戒心，萬一發生更危險的事情，怎麼辦？」