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社會 社會焦點 保障人權

內科CEO酒駕開特斯拉載3同事　2分鐘後撞路樹！1男搶救79天亡

記者黃宥寧／台北報導

一時酒駕一世代價！北市內湖區某知名科技公司邱姓執行長，今年2月於公司喝完春酒後，因員工起鬨「沒坐過特斯拉」，竟不顧自己有喝酒，邀3名員工上車，豈料，出發僅2分鐘卻自撞路樹，釀副駕駛陳姓男員工傷重昏迷，日前陳男妻子向法院聲請選任特別代理人，遭法院裁定駁回，意外曝光這起酒駕奪命案。

陳妻聲請理由說，邱姓執行長今年2月10日上午，酒後駕駛特斯拉Model 3 Long Range搭載其陳姓丈夫，沿內湖區瑞光路行駛時，失控跨越分向限制線駛入來車道撞擊路樹，造成乘坐於副駕駛座丈夫於送達醫院前心臟停止，經急救後回復自主循環，併發缺氧性腦病變及無腦幹反射，且受有胸部挫傷併雙側肺挫傷、雙側脛骨開放性骨折、腦損傷併高鈉血等傷害。

▲▼內湖特斯拉車禍。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲特斯拉因撞擊力道猛烈，車體嚴重毀損。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

期間於加護病房插管治療，終日仰賴呼吸器維生，神智昏迷，長期臥床，完全無法自理生活，以呈現無訴訟能力狀態，而丈夫迄未受監護宣告，無法定代理人可代理其為一切必要的訴訟行為，以配偶資格聲請選任聲請人擔任丈夫的民事、刑事、假扣押、假執行等程序特別代理人。

▲▼內湖特斯拉失控衝撞路樹。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲邱姓執行長駕駛特斯拉M3失控衝撞路樹，導致副駕駛陳姓男員工傷重，經治療79天仍回天乏術。（圖／記者邱中岳翻攝）

法官駁回理由指出，陳男於今年4月30日死亡，因而喪失當事人能力，自無從為的選任特別代理人，認聲請於法未合，也意外曝光邱姓執行長酒駕奪命；刑事部分，檢方會調查相關證據，不排除從相字案，轉分偵字案偵辦，待偵查終結，邱姓執行長恐被依酒駕致人於死罪起訴。

全案起源，開電商公司邱姓執行長（43歲），今年2月9日晚上與同事在內湖瑞光路喝春酒，直到10日凌晨時分，37歲陳姓男同事、22歲吳姓男同事以及33歲的陳姓女同事，一起搭上邱的特斯拉，從瑞光路上的地下停車場離開，沒想到才剛上路不到2分鐘，就自撞路樹，還險些撞到正在牽機車的騎士。

事故發生後，坐在副駕駛座的陳男胸腔重創，送往醫院搶救昏迷指數3，另後座的吳男、陳女則是輕傷意識清楚，警方也對邱姓駕駛進行酒測，酒測值0.19，被依公共危險移送法辦，檢方複訊諭令3萬元交保，邱男則坐上親友開的特斯拉Model S離開現場。

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