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社會 社會焦點 保障人權

稱李沐晴「吃別人的男友和老公」　蘿莉塔判賠10萬確定

▲蘿莉塔撿東西「孕肚太大」跌坐氣哭。（圖／翻攝自臉書／蘿莉塔）

▲蘿莉塔臉書辱人，遭判賠10萬確定。當時還曾挺孕肚為本案出庭。（圖／翻攝自臉書／蘿莉塔）

記者吳銘峯／台北報導

藝人蘿莉塔（本名李晨菲）在臉書留言，稱藝人李沐晴「她已經吃別人的男友＆老公很多次」，遭求償200萬元。一審判蘿莉塔須賠償10萬元，案經上訴，高等法院二審駁回上訴，仍判蘿莉塔賠償10萬元，全案確定。

判決指出，臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日發文，稱要說一個故事，導出結論「婊子中的婊子」，最後附上「Eva Lee」的臉書截圖，也就是李沐晴的臉書。蘿莉塔就在該貼文以下以自己的帳號「Lolita Lee」留言「因為她已經吃別人的男友＆老公很多次，她也該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈」。

不僅如此，蘿莉塔又接續回答「啊哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ（笑哭臉表情）」、「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事（笑哭臉表情），希望她老公外遇（笑哭臉表情）」。李沐晴不滿，提出民刑事訴訟，蘿莉塔最後遭判刑2月、易科罰金6萬元定讞。李沐晴再提出附帶民事訴訟，求償200萬元。

法院審理時，蘿莉塔否認侵權，辯稱回文僅限特定人閱覽並未公開，且留言只是自己與Alison間之討論，沒有向不特定人散布之故意。另外她也說，2017年間，知道當時還沒成為丈夫的男友「與對方間不正常往來」，才會留言回覆，所以留言內容並非「明知留言內容不實、無中生有」的公然侮辱名譽。

一審法院審理時，蘿莉塔挺孕肚到法院開庭，當時李沐晴也到庭旁聽，庭後稱蘿莉塔「妄想症很嚴重」。一審法院最後認定蘿莉塔確實侵權，判賠10萬元。全案再上訴，高等法院二審駁回上訴，仍判蘿莉塔賠償10萬元，全案確定。

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