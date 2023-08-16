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友唾棄「怎跟拿安卓男生交往」　妹子喊丟臉！逼男友買iPhone

▲▼情侶,吵架,分手,冷戰。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友拿安卓手機，讓原PO感到丟臉。（示意圖／非新聞當事人／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／劉維榛報導

「男友拿安卓手機讓我覺得很丟臉！」一名女網友抱怨，朋友們看到她男友拿安卓手機後，紛紛質疑原PO「怎麼會跟拿安卓手機的男生交往？」該文曝光後，引來網友一面倒轟「分一分吧，連手機都要比」、「拿iPhone也有優越感喔？太可悲了吧！」對此，原PO仍覺得難堪而要求男友換新機，沒想到結局刷新三觀了。

一名女網友在Dcard表示，與男友交往3個月，日前朋友聚會上，她特地帶了男友出來亮相，吃到一半時，男友就出去接客人的電話，結果朋友卻問「怎麼會跟拿安卓手機的男生交往？」「拿安卓手機基本上都怪人」、「光看到男生安卓就不會想更進一步」等話。

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原PO直呼，身邊的人都是拿iPhone，當下讓她超想找洞鑽進去。而男友回來後，發現氣氛有些尷尬，原PO則一臉笑笑說沒事，「實在不知怎麼開口要求他換手機。」

文章曝光後，引來全場網友砲翻「拿手機也能拿出優越感喔，不如分手吧，你連這樣也能靠腰」、「分一分吧，連手機都要比，真搞笑」、「我年收百萬，拿OPPO呵呵，該被換掉的是你朋友，不是手機」、「要比的話，三星S23比i14還貴欸」、「反串要說欸，不是的話還真可悲」。

事後，原PO補充兩人對話，開頭就以「你知道我前幾天有多丟臉嗎？吃飯的時候，大家都拿哀鳳...想說你有考慮過換手機？」男友則回，去年剛換新機且蠻好用的，而原PO依舊強調，當天吃飯覺得難堪，「你真的想要我在朋友中丟臉嗎？」

原PO還說，這次不需要情人節禮物，「你就用那個錢買一支iPhone給你自己。」而男友要原PO不要生氣，表示願意等iPhone15上市後就換機，且以後出門會改用舊的iPhone12。

面對男友又乖又聽話，原PO則反嗆網友們，「不知道大家激動什麼...我認為這種想法沒有誰對誰錯，畢竟兩人在一起本來就是要為對方互相著想，那些要我放過男友的...真的可以閉嘴囉！」

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