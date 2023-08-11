台南雨水一早「用倒的」！安平區雨量241.5毫米　黃偉哲發文提醒

▲台南市10日豪雨造成多區水患傳，11日又下起大雨，台南市長黃偉哲，11日上午緊急在臉書發文提醒市民注意安全。（圖／黃偉哲臉書、民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

台南市10日豪雨成災，11日又下起大雨，市長黃偉哲上午7時左右緊急在臉書發文提醒市民注意安全，根據中央氣象局資訊西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台南地區有局部大雨或豪雨發生的機率，但許多網友留言表示：「我以為您是要宣布台南因雨量超過停止上班上課，請市長加油！」

台南市10日各地下起豪雨災情頻傳，台南地區10日0時至下午2時40分為止，因西南季風降雨主要落於沿海，上午到中午時段降雨強度最強，其中最大累積雨量是安平區241.5毫米居冠，南區237毫米、安南區229.5毫米居次，也造成市區多處傳出積水。最大時雨量為安平85.5毫米、北門84.5毫米、北門66毫米。最大10分鐘雨量安平24毫米、北門23.5毫米、七股22毫米。10日下午到晚間對流退至沿海發展，預估降雨強度明顯減低，11日凌晨到清晨沿海對流有再度往沿岸移入有影響降雨機會。

11日凌晨起台南地區再降豪雨，其中安南區到上午6時38分許，累積降雨高達228毫米，已達暴雨等級，災情也最慘重，黃偉哲市長上午7時左右在臉書發文，不過不是宣布停班停課，而是提醒大家注意豪雨，他並貼出目前台南的雨量累積表佐證。

網友回應表示：「我以為您是要宣佈台南因雨量超過停止上班上課」、「之前的雨都不下台南，最近都在補償，也考驗滯洪池的功能了，曾文水庫加油朝100%前進」、「放心一定不會停班停課的」、「謝謝，坐船去上班了」、「曾文水庫有機會灌滿了」、「市長！這種天一定很適合吃流水席，從安平區流到安南區，棒棒」、「有講跟沒講一樣，誰都知道要小心路上安全，重點是到底有沒有放假 這才是大家的重點吧」。

網友雖等不到「放假」，惟似乎早就有無法如原的心理淮備。不過，台南的雨勢到上午10時左右即逐漸消停，但原本就是陣雨，市府仍提醒民眾注意水患。