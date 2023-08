烏克蘭應「放棄領土」換取入會！北約幕僚失言被罵翻　急道歉滅火

▲北約幕僚稱「烏克蘭應割地換入會」失言遭批。(圖/達志影像/美聯社)

記者張方瑀/綜合報導

北約(NATO)秘書長辦公室主任詹森(Stian Jenssen)日前脫口指出,烏克蘭應該「放棄領土」來換取加入北約。此言一出立刻引起烏克蘭抗議,他也隨即致歉,但同時強調,他未放棄「以土地換北約」的想法。

根據《衛報》報導,詹森15日於挪威出席阿倫達爾(Arendal)小組會議時表示,儘管達成任何和平協議都必須讓烏克蘭同意,但北約成員正在討論如何結束這場已持續了18個月的戰爭,「我認為解決的辦法可能是,烏克蘭放棄領土以換取加入北約。」

此言一出立刻引發外界抨擊,基輔當局更強烈表達不滿,讓詹森在隔天迅速道歉滅火,「我的說法是關於烏克蘭未來可能出現的情況進行討論,我不應該那樣說,這是個錯誤。」不過,他也強調,自己並未放棄「以土地換北約」的想法。

