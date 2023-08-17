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烏克蘭應「放棄領土」換取入會！北約幕僚失言被罵翻　急道歉滅火

▲▼烏克蘭國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲北約幕僚稱「烏克蘭應割地換入會」失言遭批。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

北約（NATO）秘書長辦公室主任詹森（Stian Jenssen）日前脫口指出，烏克蘭應該「放棄領土」來換取加入北約。此言一出立刻引起烏克蘭抗議，他也隨即致歉，但同時強調，他未放棄「以土地換北約」的想法。

根據《衛報》報導，詹森15日於挪威出席阿倫達爾（Arendal）小組會議時表示，儘管達成任何和平協議都必須讓烏克蘭同意，但北約成員正在討論如何結束這場已持續了18個月的戰爭，「我認為解決的辦法可能是，烏克蘭放棄領土以換取加入北約。」

此言一出立刻引發外界抨擊，基輔當局更強烈表達不滿，讓詹森在隔天迅速道歉滅火，「我的說法是關於烏克蘭未來可能出現的情況進行討論，我不應該那樣說，這是個錯誤。」不過，他也強調，自己並未放棄「以土地換北約」的想法。

詹森說，如果有認真進行和談，那麼當下的軍事局勢，包含誰控制哪塊領土，都必然會產生決定性的影響，「正是出於這個原因，我們向烏克蘭人提供所需的支持至關重要，北約的成員國仍繼續支持烏克蘭。」

但詹森作為北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的幕僚，公開說出此提議，仍讓基輔當局感到相當不滿，烏克蘭總統澤倫斯基顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）批評，「用領土換北約保護傘？這太荒謬了，這意味著選擇民主所帶來的失敗，或鼓勵全球罪犯、維護俄羅斯政權、破壞國基法，並將戰爭傳給下一代。」

波多利雅科說，除非俄羅斯在戰爭中損失慘重，否則它將繼續給西方帶來長期問題，「如果普丁沒有遭遇慘敗，俄羅斯政權沒有改變，戰爭罪犯沒有受到懲罰，戰事肯定會捲土重來，俄羅斯的胃口會變得更大。」

北約15日晚間發表了澄清聲明指出，「只要有需求，我們將繼續支持烏克蘭，我們致力於實現公正和持續和平，聯盟的立場是明確的，從沒有改變。」

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