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中國若對台動武　美國民調：半數美國人支持軍援台灣

▲▼美軍F-16戰隼戰鬥機、F16戰機。（圖／路透）

▲美國民調顯示，中國若對台動武，半數美國人支持對台灣提供軍援。（圖／路透）

文／中央社

美國一項最新民調顯示，民眾支持對中國商品提高關稅，並且認為美國必須針對來自中國的軍事威脅加強準備。若中國對台灣發動攻擊，約半數美國民眾支持華府軍援台灣。

路透社報導，昨天、今天進行的路透社/易普索（Reuters/Ipsos）民調結果顯示，美、中關係處在數十年最低檔之際，美國民眾對於中國的全球影響力深感憂慮。

約66%受訪者表示，明年總統大選時，他們更可能力挺「支持向中國加徵額外進口關稅」的候選人。

同樣有高達66%受訪者同意美國「必須對中國軍事威脅提升準備」，其中民主黨、共和黨籍受訪者支持此一論述的比例分別為58%、81%。

儘管如此，一旦中國武力犯台，支持部署美軍防衛台灣的美國民眾只佔38%，這凸顯出美國總統針對中國所涉衝突尋求軍事干預時所面臨的政治局限。

雖有半數受訪者支持向台灣提供軍事裝備，以嚇阻中國可能的攻擊，但42%美國民眾反對部署美軍防衛台灣，有20%受訪者則針對這個問題回答「不知道」。

根據這項民調，對中國抱持負面看法的受訪者比例為75%，對中國領導人習近平至少持稍微負面看法者更高達84%；約65%受訪者認為中國政府正試圖影響明年美國大選。

美國中央情報局局長伯恩斯（William Burns）曾表示，習近平已下令解放軍就2027年之前侵台進行準備，不過這未必代表他真的會這麼做。

民調結果也凸顯兩黨對中國的疑慮。這有助解釋何以角逐共和黨總統提名的候選人在對中立場上日益鬥志昂揚。

近月來，共和黨內渴望角逐大位者對中國的攻訐可說無日無之，包括前總統川普、佛羅里達州長迪尚特（Ron DeSantis）、川普任內曾任駐聯合國大使的海利（Nikki Haley）。各個候選人都試圖說服選民，自己才是槓上美國地緣政治仇敵的不二人選。

共有1005名成人參與這項全國線上民調，其中民主、共和黨籍人士分別有443、346人。

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