英國重大國安調查　3保加利亞人涉當俄國間諜被捕

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記者詹雅婷／綜合外電報導

英國警方15日表示，在英國境內逮捕3名涉嫌替俄羅斯安全部門工作的間諜，均為保加利亞籍，持有多份身分證件，包括護照、居留許可等，於2月份重大國安調查行動中被拘捕。

綜合BBC、天空新聞等報導，英國警方今年2月依據「政府機密法」（Official Secrets Act）逮捕5人，其中3人被控以不正當意圖持有偽造身分證件。這些證件包括19本護照、駕照、身份證和居留許可，國家遍及英國、保加利亞、法國、義大利、西班牙、克羅埃西亞、斯洛維尼亞、希臘與捷克。

這3人都在英國生活多年，住在郊區，做過各種不同的工作，分別是45歲男子羅賽夫（Orlin Roussev）、42歲男子詹巴佐夫（Biser Dzambazov）及31歲女子伊凡諾瓦（Katrin Ivanova）。

羅賽夫與俄羅斯有商業往來，2009年移居英國後，在金融領域擔任技術職務3年，擁有一間涉及攔截通訊或電子訊號的資訊情報企業，當過保加利亞能源部顧問。詹巴佐夫與伊凡諾瓦在鄰居眼中是對夫妻，大約10年前移居英國。詹巴佐夫是在醫院工作的司機，伊凡諾瓦自稱是一間私人醫療企業的實驗室助理。目前這3人仍被拘留，預計將於明年1月在倫敦出庭。

▼詹巴佐夫與伊凡諾瓦在鄰居眼中是對夫妻。