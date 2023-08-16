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俄軍戰艦「開火攔截」帛琉籍貨船　登船盤查畫面曝光

▲▼俄國海軍在黑海攔截懸掛帛琉國旗的貨船克魯歐坎號（Sukru Okan vessel）。（圖／路透）

▲克魯歐坎號船員雙手抱頭跪地。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

俄國國防部15日釋出影片表示，一艘懸掛帛琉國旗的貨船13日行經黑海西南部時，並沒有應要求停下，於是他們使用自動化武器進行警告性射擊，成功攔截後登船盤查。

根據密錄器等畫面，克魯歐坎號（Sukru Okan vessel）船員雙手抱頭跪在甲板上或船艙內，俄軍持武器進入艦橋、也就是指揮駕駛室內，並且要求關閉機械。

▲▼俄國海軍在黑海攔截懸掛帛琉國旗的貨船克魯歐坎號（Sukru Okan vessel）。（圖／路透）

▲▼俄國海軍在黑海攔截懸掛帛琉國旗的貨船克魯歐坎號（Sukru Okan vessel）。（圖／路透）

▲俄國海軍與貨船船長透過船員翻譯對話。（圖／路透）

其中一名俄國軍官說，「保持冷靜並聽我說。先生，你們好，我是俄羅斯海軍軍官，請不要在影片中拍攝我的團隊。」他透過具翻譯能力的船員詢問船長，為什麼被要求時沒有停下。對方回應，因為未能理解俄羅斯的停船要求。

俄羅斯國防部表示，海軍依照國際要求，專業進行檢查工作，完成後就讓克魯歐坎號繼續駛向烏克蘭西南部的伊茲梅爾港（Izmail）。不過，尚不清楚為何俄方會在如此靠近土耳其的地方登船。

《路透社》寫道，一艘商業船隻遭到開火，讓船主、保險業及商品貿易商進一步加劇在黑海陷入困境的擔憂，而黑海正是烏俄農產品輸往全球市場的主要路線。目前無法聯繫到克魯歐坎號或船主給予回應。

▲▼俄國海軍在黑海攔截懸掛帛琉國旗的貨船克魯歐坎號（Sukru Okan vessel）。（圖／路透）

▲貨船克魯歐坎號遭開火，引發黑海安全的憂慮。（圖／路透）

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