跟上流行！加強取締「山道猴子」　台中警PO哏圖：跑山量力而為

▲台中市警局跟上「山道猴子」流行，PO文呼籲勿玩命競速。（圖／翻攝自TCPB局長室臉書）



記者黃資真／台中報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的「山道猴子的一生」爆紅，在網路上引發極高討論熱度，台中市警察局「TCPB局長室」也來跟風發哏圖呼籲，跑山路務必要量力而為，切勿好勝心過頭釀禍，「連自己的好友都不來看你。」

「山道猴子的一生」主要講述年輕男子愛到台七乙跑山，結果因競速發生車禍身亡的故事，由於內容過於寫實，被大批網友轉發熱議，臉書粉專「TCPB局長室」也跟風PO文「攔下一個年輕人看起來吃不飽也睡不好，該怎麼勸他？」

「TCPB局長室」指出，近期接獲居民反應，在部分山路有噪音改裝車車聚，不僅危險駕駛，更自拍抖音上傳炫耀，嚴重影響附近居民安寧以及用路安全。為此已編排守望勤務，並加強該區域違規取締，務必要杜絕此歪風，還給居民寧靜的夜晚。「呼籲喜愛跑山路的各位，絕對要量力而為，不僅是考量技術力，還要有跟財力、自制力，切勿用好勝心騎車與他人競速，否則在直線加速追平，延遲入彎時造成車禍，連自己的好友都不來看你。」

文章PO出後，引來許多網友留言大讚「小編超跟的上時事」、「台中小編狠甩全台警局好幾條街」，就連高雄鼓山分局粉專也來逗趣回應「不知道別人是怎麼勸，但我們遇到聽不懂人話的是用手銬勸」，局長室則笑回「這應該是山道猴子的一生-外傳」，希望透過搞笑方式，向民眾呼籲切勿競速玩命。