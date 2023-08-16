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爆紅「山道猴子」借錢給女友！結局超慘　律師解答...網爆感慨

▲女友跟他借錢改車。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

▲女友跟他借錢改車。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

記者周亭瑋／綜合報導

創作影片「山道猴子的一生」近日爆紅，觀看次數已破百萬，劇情講述跑山、改車、貸款、劈腿等內容，而網紅「雷丘律師就決定是你了」也從中看出法律問題，於是發文詳解，讓眾網友們學到一課。

粉專「雷丘律師就決定是你了」昨指出，看了最近正夯的「山道猴子的一生」，居然看到法律問題。影片中提到，山道猴子借錢給女友改車，後來兩人分手，他想討回這筆錢，卻不知如何是好。

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對於這個橋段，雷丘律師表示，首先要分清楚，「契約是否有效成立」和「契約的履行」是兩回事，前者要看雙方是否有合意，大部分的契約不需要白紙黑字，但白紙黑字絕對是合意最好的證明；因此，如果沒有白紙黑字的「借據」，至少也要有別的「證據」來證明合意存在，比如對話紀錄，不然還真的很難告。

▲女友跟他借錢改車。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

▲兩人感情破裂後，他想要討回那筆錢。（圖／翻攝自YouTube／Eric Duan）

他直言，匯款紀錄是履約的過程，不能用來反推證明「借貸」的合意一定存在，「匯款可以有一百個理由，給付貨款、贈與都有可能讓人匯款啊！如果被認為是贈與，基本上送了就送了，是要不回來的。」

不過，某些例外的贈與是有機會要回來的，雷丘律師舉例道，比如附負擔的贈與、因為訂定婚約的贈與；至於是否能告詐欺，「詐欺是刑事問題，基本上騙感情要告詐欺是難上加難，騙錢則還有一點機會，但如果被認定是民事上合法的贈與，又怎麼可能同時被認定是詐欺呢！」

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