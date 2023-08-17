鋒燦民調：賴清德、柯文哲差距首超1成　43.5％不挺郭台銘獨立參選

▲藍綠白2024總統參選人侯友宜、賴清德、柯文哲。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

網路媒體《鋒燦傳媒》今（17日）公布最新2024年總統大選民調結果，在3位主要政黨參選人中，民進黨參選人賴清德獲得33.4%選民支持，民眾黨參選人柯文哲23.2%居次，國民黨參選人侯友宜支持度微幅上升0.6個百分點至15.9%。此次民調調查時間為2023年8月9日至8月13日，適逢新竹市長高虹安因涉貪案遭起訴前一天。

本次民調由鋒燦傳媒股份有限公司規劃，並由曾任台大政治系系主任的教授張佑宗協助問卷設計與調查顧問諮詢，調查方法為電話訪問加上網路調查，分別完成1202及1200份有效樣本。

民調結果顯示，當被詢問「如果明天就是投票日，競選2024總統的是賴清德、侯友宜、柯文哲3人，請問會投票給哪一位？」時，3位參選人排名依序是賴清德33.4%、柯文哲23.2%、侯友宜15.9%。

與《鋒燦》前次調查結果比較發現，賴清德的支持度增加3.2個百分點，柯文哲下降2.2個百分點，兩人的支持度差距拉開到10.2個百分點，首次超過一成；侯友宜支持度微幅上升0.6個百分點，仍居第三位，另外仍有27.4%的選民未表態（6.5%都不支持、20.9%尚未決定或無意見）。

在年齡層支持度部分，民調結果顯示，柯文哲在20至29歲雖仍居領先，卻出現嚴重下跌趨勢，由原先的39.5%下滑至31.8%；賴清德19.1%上揚至27.8%，侯友宜則由7.6%小幅上漲至12%，30至39歲柯文哲同樣取得領先，賴清德則在50歲以上全面取得優勢。

不挺郭台銘獨立參選高達43.5％ 鋒燦：獨立參選的支持度難以提升

民調結果顯示，當被詢問支不支持郭台銘獨立參選的議題，不支持郭台銘獨立參選的民眾占43.5%，其中「非常不支持」21.2%、「不太支持」22.3%；支持郭獨立參選者有32.6%，其中「非常支持」12.1%、「支持」20.5%；未表態者有22.7%。《鋒燦》指出，與一個半月前的調查比較，支持郭台銘獨立參選的比例有下降趨勢，「非常不支持」的選民比例上升4.2個百分點，可見郭台銘近一個半月的選戰策略不算成功，單獨參選的支持度難以往上提升。

此外，當被詢問是否贊成國民黨與民眾黨整合的議題時，贊成國民黨與民眾黨整合推出一位候選人的選民占41.0%，不贊成者占29.5%，另29.5%尚未決定或無意見，與一個月前的調查結果相比較，贊成「藍白合」比例上升2.8個百分點。其中，「藍白合」支持柯文哲者佔47.0%，高於侯友宜的38.1%，但相較一個月前調查結果，支持侯友宜擔任總統候選人比例上升達7.9個百分點，柯文哲支持度則下降6.0個百分點。

另外對於是否贊成郭台銘與民眾黨整合推出一位候選人，贊成者占35.7%，不贊成者占37.4%，另26.9%尚未決定或無意見。《鋒燦》認為，從選民角度來看，「郭柯合作」陷入較為膠著的局面，其中支持柯文哲的選民占45.9%，略高於支持郭台銘的42.9%，顯示選民現階段認為，柯文哲比郭台銘更適合與賴清德角逐總統大位。

值得注意的是，民調結果顯示，如果郭台銘與民眾黨整合推出一組候選人，柯文哲與郭台銘支持者中，皆有超過8成會在郭柯合作時，堅持各自的支持對象來擔任總統候選人，顯示兩人的支持者皆有相當高的忠誠度。

本調查由鋒燦傳媒股份有限公司規劃，並由台大政治系張佑宗教授協助問卷設計與調查顧問諮詢。調查對象為全國範圍的20歲以上成年人，自2023年8月9日至8月13日，調查共計執行5天。本次調查電話訪問調查實際完成1202份有效樣本，網路調查完成1200份有效様本合計共完成2402份有效樣本，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.00個百分點。

▼《鋒燦傳媒》發布最新2024年總統大選民調結果。（圖／鋒燦傳媒提供，下圖同）