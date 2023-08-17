侯友宜聲援「還路於民」遊行！　藍營提「行人天堂」10願景方針

▲「還路於民」大遊行8月20日登場，國民黨上午舉辦記者會聲援，號召青年參與當天活動。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

為響應0820「還路於民」大遊行，國民黨青年事務委員會、青年部及青年團將號召青年朋友參與當天活動，並於今（17）日召開「『行人天堂不是夢』響應0820還路於民遊行活動」記者會，公布國民黨實現「行人天堂」的十項願景方針，總統參選人侯友宜也錄製影片，表達聲援「還路於民」大遊行活動的立場。

記者會由台北市議員柳采葳，行人零死亡聯盟代表楊博捷、國民黨青年團總團長康晉瑜等人主持。楊博捷表示，還路於民提出的五大訴求包括健全人行設施、改革駕訓及考驗制度、執法捍衛行人路權、提高交通規則處罰條例等，訴求讓人人有路走、還我實體人行道等面向。

楊博捷說，執法為交通處置最後防線，交通改革應以工程及教育為主，執法為輔來多頭進行，而社區與執法單位積極維護人行道通行順暢，全時全面取締不停讓行人之駕駛，提高制定具強制力且具體保障行人空間之《道路設計規範》，才能讓台灣朝向零死亡的願景邁進。

侯友宜競選辦公室發言人柳采薇表示，這五大訴求直接與「行人地獄」相關，未來將會把人本交通當成國家重大政策、滾動式規畫與檢討全國危險路口與路段改造計畫，重新檢討中央「市區道路及附屬工程設計標準」，提高人行道面積、改善人行環境，最後再透過家庭教育、學校教育與社會教育，培養全民正確的交通安全觀。

國民黨文傳會副主委林家興則提出行人零死亡修法倡議，以自身經驗提到去國外留學才第一次知道「原來車會讓人」，立志為台灣交通安全打拚，並認為要有國家級立法配套才能有機會實現「3E」願景，並響應制定《交通安全基本法》，包括明確規範中央與地方政府、團體、駕駛人與交通安全有關之責任，明訂行政院每年向國會提交交通事故情況報告、交安措施計畫及概要，接受國會及全民監督，且健全交通法規體系，交通事故人、車、路三大元素應於基本法中明訂，最後要明定行政院層級的「三級交通安全對策會議」。

林家興也舉國際媒體報導苗栗頭份中央路改造為例，點出台灣道路交通工程改革的方向與困難所在，已經不是縣市政府自己單獨能應付，要以國家級力量推動修法與全國道路重規劃標準，才有機會實現行人零死亡願景，也呼籲大家0820為實現台灣行人天堂一起站出來。