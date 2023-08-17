好吃到停不下來！侯友宜大啖米苔目　敏銳味蕾驚見不一樣之處

▲侯友宜在高雄吃米苔目 。（圖／侯友宜競辦提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前到高雄拜訪基層，除了與立委參選人到各宮廟參香，並與地方民眾座談，也品嚐在地小吃。侯友宜到三民區信仰中心褒忠義民廟參拜義民爺後，特別品嚐廟方志工所煮的米苔目，香氣撲鼻加上用料實在，讓侯友宜一連吃了好幾碗，更說「有媽媽的味道」。同時也對著鏡頭露出有別於以往不一樣的滿意表情。

侯友宜在高雄行程與立委參選人鍾易仲、競辦議題組召集人柯志恩、立委吳怡玎、議員劉德林、鄭安秝，以及鳳山區里長聯誼會長趙志成及在地里長們陪同下，前往鳳山區北極殿參香。侯表示，看到鍾易仲站出來參選很感動，年輕人出來承擔不容易，民進黨「執政沒半步，選舉專奧步」，他要跟鍾易仲一起下架民進黨。

緊接著，侯友宜到三民區信仰中心褒忠義民廟參拜義民爺，也特別品嚐廟方志工所煮的米苔目，香氣撲鼻加上用料實在，讓侯友宜一連吃了好幾碗。侯友宜團隊也將侯友宜享用美食的片段放在社群平台上，影片中可以看到侯友宜一口接著一口，不僅稱讚米苔目好吃，敏銳的味覺也發現米苔目的不一樣，跟志工說「你蔥仔頭放很多喔」、「肉香，你肉有事先炒過」、「有這麼大的蝦子」。

侯友宜一碗接著一碗，最終連吃三大碗、碗碗見底，並說「不但好吃，更有媽媽的味道」。

