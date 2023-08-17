網傳「賴清德金援巴拉圭」假文件　綠營嘆看到鬼：西班牙有中元節？

▲民進黨立法院黨團召開記者會，回應中共干預台灣大選九部曲。（圖／記者屠惠剛攝，下同）



記者杜冠霖／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪友邦巴拉圭，有網友在PTT八卦版散播「賴清德與巴拉圭新任總統簽訂議定書興建百億住宅」等錯假訊息跟文件，對此，民進黨團17日回應，同一份文件金額就對不上、還有偽造簽名，連文件日期都顯示2023年12月，現在才8月，不曉得西班牙有沒有中元節？真的是看到鬼。

賴清德以總統特使身份，出席友邦巴拉圭新任總統就職典禮，未料卻有網友以「再援百億給巴拉圭建社宅，打造南美洲的台」為題在PTT發文，指控賴清德與新任總統貝尼亞簽訂議定書，將在未來5年投資3.2億美元（約新台幣101億元），幫助巴拉圭建社宅。該篇貼文已被刪除，而臉書上原本有白營、新黨色彩粉專分享相關內容，現也已經刪除。

對於有人透過造假文件擾亂，劉世芳表示，不管是外交部或總統府都已經發出聲明也報警，希望能查清楚說明白，若非專業外交人員看到相關文件，會覺得是正式國際官方文件。

劉世芳指出，該文件上，西班牙文顯示合作項目是一億五千萬、阿拉伯數字卻講成美金3億2千萬，完全是竹篙裝菜刀，還有相關偽造簽名，且文件內容顯示2023年12月，現在才8月，不曉得西班牙有沒有中元節？真的是看到鬼。

對於中方稱賴清德過境美國規格低、AIT主席未接機，劉世芳表示，中國官方對於賴清德過境美國時，不斷說AIT主席羅森伯格沒有到機場歡迎，羅森伯格已經兩度澄清，是因為家中喜事要回家一趟，如今羅森伯格在舊金山、親自登機陪同蕭美琴迎接賴清德，希望假訊息散布可以煙消雲散，用實際情形說話。

劉世芳指出，中國僑民又動員到賴清德僑宴場所附近抗議，稱「世界只有中國」、「賴清德竄訪美國」，是不是中國在秘密警察基地動員？用這樣的方式，集結威權主義國家抗議民選國家副總統，這些不了解民主制度者善用民主制度好處、壓制民主國家副總統過境行程。