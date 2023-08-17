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全球王室財富排行榜！英國查爾斯三世僅排11　最有錢國王在亞洲

美國數據媒體《Stacker》於2023年4月公布最新的全球王室財富評比。（是意圖 photoAC）

▲美國數據媒體《Stacker》於2023年4月公布最新的全球王室財富評比。（示意圖 photoAC）

圖文／鏡週刊

全球迄今仍有27個國家仍維護王室傳統，涵蓋歐洲11個、亞洲及中東12個、非洲3個，以及大洋洲1個。這些王室歷史悠久，經過時間的洗禮，有些已漸漸變成國家的象徵，不再實際行使政治權力，然而另一些則依舊是實際的統治者。

近期美國數據媒體《Stacker》於2023年4月公布最新的全球王室財富評比，探討哪些王室成員在財富榜上脫穎而出，進入了最富有的前十名。

在這份評比中，來自泰國的國王瓦集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）引人注目，他以300億美元的淨資產名列第一。瓦集拉隆功是已故泰王蒲美蓬（Bhumibol Adulyadej）的長子，於2019年登基成為泰國國王。他的財富主要來自泰國王家財產局，目前市值超過400億美元。

泰皇瓦集拉隆功位居全球王室財富排行第一。（翻攝IG@thairoyalfamily）

▲泰皇瓦集拉隆功位居全球王室財富排行第一。（翻攝IG@thairoyalfamily）

瓦集拉隆功感情生活曲折多姿，他先後與三位妻子結婚並離婚，並有七個子女。他曾經與表妹、女演員、宮女等發生過戀情，甚至在2019年登基前夕，突然宣布與一位泰國航空前空姐成婚，不久又公開納了一位空軍女軍官為妾。並且他還曾經斷絕了與第二任妻子所生的四個兒子的關係，引起舉國震驚。

英國王室同樣在榜單上佔據著重要位置。英國國王查爾斯三世（Charles III）名列第11位，他的淨資產達6億美元。查爾斯三世曾在英國劍橋大學三一學院就讀，專攻考古學、人類學和歷史學。他的財富主要來自英國公爵領地的房地產信託基金，每年為他帶來約3000萬美元的收入，這項基金歷年均由英國現任君主的長子繼承。

另外，英國的威廉王子（Prince William）位列第20名，其淨資產達1億美元。威廉王子是查爾斯王子（Prince Charles）和已故戴安娜王妃（Princess Diana）的長子，曾在皇家空軍擔任飛行員。他的財富主要來自母親遺產的信託以及公爵領地信託基金，每年為他帶來約3000萬美元的收入。

英國皇室主要資產收入來自公爵領地信託等管道。（翻攝推特@The Roayl Family）

▲英國皇室主要資產收入來自公爵領地信託等管道。（翻攝推特@The Roayl Family）

哈利王子（Prince Harry）則位列第25位，他的淨資產達6000萬美元。他的財富主要來自英國的土地收入，以及他於2023年出版的回憶錄所獲得的版稅，當時出版首週就暢銷，在全球賣出320萬冊。

這些王室成員的財富累積反映出其家族背景、角色和影響力，他們的綜合資產不僅代表著個人，也體現了他們作為王室成員所承擔的責任和家族的傳承。

以下為全球王室財富排名情況：

第1名：泰國國王瓦集拉隆功，淨資產300億美元

第2名：汶萊國王哈桑納爾．博爾基亞，淨資產300億美元

第3名：沙烏地阿拉伯國王薩勒曼，淨資產200億美元

第4名：沙國瓦利德王子，淨資產170億美元

第5名：列支敦士登親王漢斯．亞當二世，淨資產70億美元

第6名：摩洛哥國王穆罕默德六世，淨資產21億美元

第8名：摩納哥親王艾伯特二世，淨資產10億美元

第10名：約旦國王阿布杜拉二世，淨資產7.5億美元

第11名：英國國王查爾斯三世，淨資產6億美元

第20名：英國威廉王子，淨資產1億美元

第24名：瑞典國王卡爾十六世古斯塔夫，淨資產7000萬美元

第25名：英國哈利王子，淨資產6000萬美元

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