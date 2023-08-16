被爆當郭台銘副手！李佳芬否認：今天又不是愚人節

▲李佳芬目前專注在教育事業。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

本刊15日報導，鴻海集團創辦人郭台銘仍未放棄獨立參選2024總統，為爭取與民眾黨討論合作的空間，彰化縣議長謝典林系統鎖定前高雄市韓國瑜夫人李佳芬擔任副手。對此，謝典林胞姊、國民黨立委謝衣鳯今（16日）受訪連說3次「我們不予回應。」李佳芬則表示絕不可能。

本刊報導，謝典林正積極促成「郭柯合」，其信任的政治顧問、前無黨籍彰化縣議員劉坤鱧力薦李佳芬作為郭台銘的搭檔，一來能凝聚韓粉、吸收部分藍軍選票，二來「郭李配」也有本錢向民眾黨主席柯文哲叫板，看好她是進可攻、退可守的最佳副手人選。

不過謝典林胞姊謝衣鳯今天在國民黨立院黨團記者會表示，推薦李佳芬只是劉坤鱧個人想法，無法代表任何人，「我們不予回應。」至於是否聽過弟弟謝典林提及此事？謝衣鳯否認後仍表示「我們不予回應。」

聽聞郭台銘副手人選鎖定李佳芬，民進黨團書記長莊瑞雄說，郭台銘目前的操作民進黨也看得眼花撩亂，但能確定他想選總統，至於選擇跟誰搭配，民進黨都會獻上無限祝福。國民黨總統參選人侯友宜則繼續打太極，說會團結所有力量下架民進黨。

根據《聯合新聞網》報導，前高雄市新聞局長王淺秋透露，李佳芬本人對於擔任郭台銘副手的消息極力否認，表示「今天又不是愚人節！毫無所悉，絕不可能。」郭台銘今天上午出席桃園活動，媒體問到李佳芬擔任副手的傳聞，郭台銘也說自己聽都沒聽過。







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