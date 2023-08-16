好市多輕食新品299元！網狂噓「超盤」：越來越割韭菜了

▲美式賣場好市多（Costco）經常推出新品。（鏡週刊資料照）

圖文／鏡週刊

美式賣場好市多（Costco）經常推出新品，最近有一款輕食「綜合三明治組」，一盒299元，不過網友看到照片卻不太買單，直呼「這個價錢不會想買」、「沒有最盤，只有更盤，越來越割韭菜了」，也有其他吃過的人分享心得。

網友昨（15日）在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，好市多熟食部推出夏日輕食「綜合三明治組」，一盒299元，裡面有火腿起司蛋三明治和蛋沙拉三明治搭配萵苣生菜，建議可做為聚餐或會議餐點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲好市多推出夏日輕食「綜合三明治組」一盒299元。（翻攝自臉書社團Costco好市多 商品經驗老實說）

不過網友看到三明治的賣相，紛紛認為「這個價錢不會想買」、「沒有最盤，只有更盤，越來越割韭菜了」、「超盤」、「不愧是美國超市，價錢也很美國」、「價格有點高，自製不難」、「今天有看到，也是覺得內容物有點空洞」、「這價格我寧願去找老是叫我帥哥的早餐店老闆娘買~」「看起來空虛」「早餐店很好吃耶，誰要買這個」。

網友直言「太貴，沒有價值感，完全不想買+1」、「賣199我還行，但是299…」、「半價我就考慮」、「又沒包什麼料要300」；有吃過的網友分享心得，「價格先不說，沙拉醬多到有點離譜，且只有蛋，有點膩口」、「但我覺得還行欸，瞬間吃完很滿足 會回購」、「很大一盒，吐司很乾」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

1包只要15元►毛孩專用NU PETS益生菌 讓愛貓愛犬免疫升級 限時↘$450





更多鏡週刊報導

好市多大媽挑水果用丟的 她當面教育全網讚爆

他到花蓮五星級飯店「借廁所遭拒」怒留1星負評 網傻眼：附近就有公廁

吃到飽限90分鐘合理嗎？ 網齊喊：吃「1類型」一定不夠