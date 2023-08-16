89歲還是勇！世界最高齡男優出道30年拍350部片　年輕帥照曝光

▲德田說，因為戰爭，所以他到29歲結婚之前，都一直保持處子之身，真的是婚後才有性行為。（圖／翻自《Livedoor》）

圖文／鏡週刊

日本AV男優德田重男，被認為是現役最高齡AV演員，而且老司機對他一定不陌生，因為他自59歲出道，至今已出道30年，拍過350部片，在AV片中經常出現他的猥瑣臉孔與身影。近日德田接受《集英社》訪問，暢談他如何踏入AV界。

現年89歲的德田重男，他的人生真的經歷過「炮戰」，他出生於1934年，因此他的兒少時期都在第二次世界大戰中渡過。德田說，因為戰爭，所以他到29歲結婚之前，都一直保持處子之身，真的是婚後才有性行為。

年輕時的德田，做過電子電器零件、柏青哥機台零件的製造供應商，後來轉戰旅行社行業，德田說，因為做旅遊業經常要出差，而他都會睡在摩鐵過夜，所以開始接觸A片，然後越看越專業，甚至找到自己喜好的A片。德田還說，當時的他會覺得直接逛AV店買錄影帶很羞恥，所以他在摩鐵看片後，會把喜歡的片子的出版商記下來，然後直接跟片商聯絡，跟公司購買。

▲德田重男年輕時拍攝的照片很有型。（圖／翻自《Livedoor》）

▲德田曾經當過電器零件、柏青哥機台零件製造商，後來轉戰旅遊業。（圖／翻自《Livedoor》）

德田表示，當時的他最喜歡「亨利塚本」製作拍攝的A片，於是經常光顧出版亨利塚本影片的「FAプロ」片商，也自然而然與亨利塚本本人認識。德田說，他原本以為拍攝AV是一個很隨便的行業，並要求亨利塚本帶他去片場參觀，卻遭到對方拒絕，而且亨利塚本還一臉嚴肅對他說：「現場拍攝是非常認真的，如果有外人隨便去的話，會害人家分心。」這時德田才發現，原來AV行業是一個相當專業的職業，不能隨意輕藐。

德田說，他在59歲時決定踏入AV界，但當時他還持續經營旅遊業，他做到70歲才從旅遊業退休。因此，德田稱一開始他拍AV時，都會跟家人謊稱要去出差幾天，而他大約平均1個月拍1部片。現在的德田已經89歲，並還未打算從AV界退休，不過他坦言，這5、6年已經沒有收到拍攝的邀約，但他也強調，當AV男優在他人生是一個相當難得的經驗。



更多鏡週刊報導

【下身不單純】中國妹子直播賣車 表情超痛苦！網驚喊「電麻了」

性感DJ SODA慘遭「集體襲胸」 日本主辦單位力挺討公道！肉搜色狼提告

這宣傳太「胸狠」了！一群比基尼正妹「騎乘位」趴趴走 全首爾鄉民興奮了