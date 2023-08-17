群創處長出軌3女！　美女律師酸「玩到爛」：還好我不買股票

▲群創。（圖／記者姚惠茹攝）

記者葉國吏／綜合報導

科技大廠群創（3481）許姓處長在臉書自毀式爆料婚外情，引起網路熱議。律師李怡貞也在臉書談論此事，大酸「一個玩得比一個還大，還玩到爛。」

這名已婚的許姓處長在臉書上爆料，因為多年來價值觀落差太大，受不了目前的婚姻，一直以來都與公司客戶亂搞男女關係，同時點名同業3名女子並公布個人資訊，崩潰直言「知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」，如今只想誠實面對自己所犯下的過錯。

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許姓處長還強調「沒有被盜帳號」，是他對不起人家，透露以前很愛跟供應商上酒店「裡面的人都很願意被X，拜託不要再約我去了」。

對此律師李怡貞晚間在臉書粉專發文「還好我不買股票」，認為這些電子公司主管一個玩得比一個還大，還玩到爛，「小三、小四、小五、小六一堆，是國小沒畢業是不是？上樑不正下樑歪，辦再多家庭日都馬了然」。

對此，群創光電回應，近日許姓員工的私領域事件，目前正在了解當中，私生活的領域公司會給予尊重，但若經過調查後，有發現違反法令、公司規定的圍攻行為準則原則或人事管理規範時，將依法、依最高道德標準處理。群創光電表示，公司一直以來都十分重視員工的誠信、廉潔，會持續要求同仁謹慎、勤勉，並以誠信自持，一起維護公司聲譽。