群創處長不只出軌3女！　網傳「小六老公」找黑道打成豬頭

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者葉國吏／綜合報導

科技大廠群創（3481）許姓處長在臉書自毀式爆料婚外情，引起網路熱議。有網友好奇科技圈內幕提問「貴圈都這麼亂嗎？」，對此有業界人士直言「不然你以為訂單怎麼來？」。如今還傳出這篇自毀文是處長「小六老公」找黑道來逼發的「處長已經被黑道打成豬頭。」

這名已婚的許姓處長在臉書上爆料，因為多年來價值觀落差太大，受不了目前的婚姻，一直以來都與公司客戶亂搞男女關係，同時點名同業3名女子並公布個人資訊，崩潰直言「知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」，如今只想誠實面對自己所犯下的過錯。

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▲批踢踢熱議群創處長出軌3女的話題。（圖／翻攝批踢踢）



另外網路也流出一張截圖，指出處長臉書會有這篇文章，是因為「小六老公」抓狂找黑道處理，直接把處長打成豬頭，「那些訊息都是小六老公搞出來的。」

▲群創處長發文據傳是「小六老公」找黑道處理的。

對此，群創光電回應，近日許姓員工的私領域事件，目前正在了解當中，私生活的領域公司會給予尊重，但若經過調查後，有發現違反法令、公司規定的圍攻行為準則原則或人事管理規範時，將依法、依最高道德標準處理。群創光電表示，公司一直以來都十分重視員工的誠信、廉潔，會持續要求同仁謹慎、勤勉，並以誠信自持，一起維護公司聲譽。