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群創「出軌處長」性癖曝光！　性愛片1小時刪不完

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電。（圖／記者廖婕妤攝）

記者葉國吏／綜合報導　

科技大廠群創（3481）許姓處長在臉書自毀式爆料婚外情，引起網路熱議。其中自爆文中提到和3名供應商女業務「用身體來換取資訊」，甚至還與其中一名女子拍下大量性愛影片「刪除都要花上一個小時」，還自曝性癖好「各式道具都有。」

這名已婚的許姓處長在臉書上爆料，因為多年來價值觀落差太大，受不了目前的婚姻，一直以來都與公司客戶亂搞男女關係，同時點名同業3名女子並公布個人資訊，崩潰直言「知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」，如今只想誠實面對自己所犯下的過錯。

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▲▼群創處長。（圖／翻攝網路）

▲▼群創處長自爆文。（圖／翻攝網路）

▲▼群創處長。（圖／翻攝網路）

許男文中提到一位離婚女子「夠敢玩，買了無數超多角色扮演、SM、各式情趣用品。」。另外還爆料跟她拍攝多部性愛影片「連要刪除都要花上一小時才刪得完，就知道檔案多大。」、「各式道具都有。」

另外還有一位自稱是許姓處長前主管的網友爆料，指出許姓處長是因為讓小三懷孕生子，跟正宮談離婚因贍養費沒談好破局，最後才會仿效「黃子佼」一樣拖大家下水。

▲▼群創處長。（圖／翻攝網路）

▲一位自稱許姓處長的前主管在網路爆料內幕。（圖／翻攝網路）

對此，群創光電回應，近日許姓員工的私領域事件，目前正在了解當中，私生活的領域公司會給予尊重，但若經過調查後，有發現違反法令、公司規定的圍攻行為準則原則或人事管理規範時，將依法、依最高道德標準處理。群創光電表示，公司一直以來都十分重視員工的誠信、廉潔，會持續要求同仁謹慎、勤勉，並以誠信自持，一起維護公司聲譽。

 
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