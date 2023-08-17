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群創處長出軌3女「小三懷孕逼宮」　臉書自毀文內幕曝光

▲▼群創光電。（圖／ETtoday資料照）

▲群創光電。（圖／ETtoday資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

科技大廠群創（3481）許姓處長在臉書自毀式爆料婚外情，引起網路熱議。有一位自稱是前主管的出面爆料，許姓處長會這樣全是因為小三懷孕生子逼宮。

這名已婚的許姓處長在臉書上爆料，因為多年來價值觀落差太大，受不了目前的婚姻，一直以來都與公司客戶亂搞男女關係，同時點名同業3名女子並公布個人資訊，崩潰直言「知道那些供應商都為了打探公司消息，用身體來換取資訊」，如今只想誠實面對自己所犯下的過錯。

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事後一位自稱「許姓處長前上司」的人出面爆料，其實許男過往擔任工程師時，就已有類似惡習，他在離職前曾嚴正警告。接著表示，這起風波導火線全因這位處長的外遇對象懷孕生子，想藉機逼走正宮，沒想到許男跟元配談離婚因贍養費撕破臉，元配興起玉石俱焚念頭。

對此，群創光電回應，近日許姓員工的私領域事件，目前正在了解當中，私生活的領域公司會給予尊重，但若經過調查後，有發現違反法令、公司規定的圍攻行為準則原則或人事管理規範時，將依法、依最高道德標準處理。群創光電表示，公司一直以來都十分重視員工的誠信、廉潔，會持續要求同仁謹慎、勤勉，並以誠信自持，一起維護公司聲譽。

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