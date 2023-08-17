瓦格納傭兵進駐安全威脅增　立陶宛縮減邊境檢查站

▲瓦格納傭兵近期駐紮在白俄羅斯境內。（圖／路透）

文／中央社立陶宛維爾紐斯16日綜合外電報導

立陶宛政府今天表示，由於「地緣政治態勢」，決定關閉與白俄羅斯之間6個過境點中的2個。此前數週，俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）遷往白俄避難。

美聯社報導，立陶宛政府表示，特維雷茨（Tverecius）和舒姆斯克（Sumskas）的過境點將被關閉，交通將改道至立陶宛6個過境點中最大的梅迪寧凱（Medininkai）邊境檢查站。

路透社報導，立陶宛宣布，這2個不對商業交通工具開放的鄉村過境點將從18日起關閉。

立陶宛交通及通訊部政務次長愛格涅（Agnė Vaiciukevičiūtė）表示：「主要的目標是從8月18日起暫時中止這2個過境點的運作。」

立陶宛國家邊防局（Lithuanian State Border Guard Service）指揮官柳巴耶夫（Rustamas Liubajevas）表示，白俄羅斯境內可能有多達4500名瓦格納戰士，其中一些人駐紮在立陶宛和波蘭邊界附近。

隨著1名波蘭裔記者遭白俄監禁、數名波蘭外交官遭驅逐，鄰國波蘭於今年關閉了幾乎所有與白俄之間的邊境檢查站，只留下一個過境點。

波蘭上週宣布，計劃在白俄邊境增派1萬名士兵，以支援邊防部隊。