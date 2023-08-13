瓦格納慘斷金流！　英國防部曝：俄國將不再金援

▲瓦格納集團目前暫時駐紮在白俄羅斯境內。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

由普里格津率領的瓦格納傭兵組織自從6月政變失敗後，便將總部轉往白俄羅斯，而英國國防部則指出，瓦格納可能在不久後走向裁員或組織重組，以減輕財務壓力，因為俄羅斯政府很有可能不再資助該組織。

英國國防部在推特上指出，瓦格納集團自6月在俄羅斯發動叛變後，俄國當局已經採取行動，進而影響普里格津的商業利益。如今也傳出克里姆林宮很有可能將不再資助瓦格納組織。

▲英國國防部發文稱，克里姆林宮可能不會再資助瓦格納。（圖／推特）

一旦俄羅斯不再金援瓦格納，那麼最有可能資助瓦格納組織的下一個國家將是白俄羅斯，可惜的是，規模龐大的軍隊將嚴重消耗白俄羅斯有限的資源，因此這個選擇恐怕不會受到白俄羅斯內部支持。

與此同時，有大量瓦格納士兵正在波蘭與立陶宛間的狹長邊界「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki gap），試圖偽裝成白俄羅斯的邊防人員協助非法移民進入波蘭領土，或是直接冒充成非法移民闖入。

為此，波蘭國防部長布拉查克（Mariusz Blaszczak）宣布，會將在波蘭與白俄羅斯接壤的東部邊境駐紮軍隊人數增加至1萬人。其中4000名士兵將為波蘭邊境防衛隊（Polish Border Guard）提供支持，另外6000名士兵則是後備部隊。