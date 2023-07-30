上百瓦格納士兵「逼近邊界」恐怖目的曝！波蘭：假冒非法移民闖入

▲波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）指出，有超過100名的瓦格納組織士兵，正在朝波蘭與立陶宛間的狹長邊界移動，並打算偽裝成白俄羅斯的邊防人員協助非法移民進入波蘭領土，或是直接冒充成非法移民闖入，恐將對波蘭帶來額外的威脅。

根據CNN報導，莫拉維茨奇29日表示，根據波蘭政府收到情報指出，100多名瓦格納雇傭兵目前已經抵達白俄羅斯西部的格羅德諾（Grodno）附近。格羅德諾因為靠近波蘭與立陶宛邊境的重要戰略地區「蘇瓦烏基走廊」（Suwalki gap），因此地理位置具有重大戰略意義。

▲波蘭指出，有大量駐守白俄羅斯的瓦格納傭兵正在朝邊境移動，疑似試圖越境至波蘭。（圖／路透）



莫拉維茨奇也說，俄羅斯的關鍵盟友白俄羅斯一直在往西邊運送非法移民，試圖壓垮波蘭的邊境部隊。而軍隊的調動也是破壞邊境穩定的另一個因素。瓦格納的首領普里格津在俄羅斯起義失敗後，帶著上千名部隊成員將組織總部設在白俄羅斯。

莫拉維茨奇強調，瓦格納士兵有可能會偽裝成白俄羅斯的邊防人員協助非法移民進入波蘭領土，破壞波蘭的穩定，甚至會直接偽裝成非法移民滲透進波蘭，造成額外的風險與威脅。他直言，光是2023年的7個月內，在白俄羅斯總統盧卡申科與俄羅斯總統普丁的推波助瀾下，已經有1.6萬名移民試圖非法越境，闖入波蘭。

目前仍然無法得知大量瓦格納士兵靠近格羅德諾的真正目的，因為瓦格納並未對此發表回應，但唯一可以確定的是，在蘇瓦烏基走廊出現「俄羅斯盟軍」將意味著緊張局勢升溫，使北約國家與歐盟成員不安。