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俄軍空襲基輔！烏南被轟港口「距鄰國僅200m」　羅馬尼亞強烈譴責

▲▼俄軍以飛彈和無人機連續第3晚對烏克蘭南部港口城市敖德薩進行攻擊。（圖／路透）

▲烏克蘭宣稱，基輔遭到俄羅斯空襲。圖為俄軍先前對烏克蘭南部港口城市敖德薩進行攻擊。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

烏克蘭軍方人士表示，俄羅斯25日凌晨對烏克蘭首都基輔發動空襲，防空系統正在抵禦攻擊中。與此同時，羅馬尼亞總統約翰尼斯（Klaus Iohannis）譴責俄羅斯24日對烏克蘭多瑙河港口設施的襲擊，距離羅馬尼亞邊境僅200公尺，直指莫斯科是在「升級」戰爭。白俄羅斯緊急部門則表示，已為武裝衝突做好準備。

根據路透社報導，俄烏雙方近來頻繁使用無人機等發動空襲，烏克蘭軍方表示，基輔25日響起空襲警報。基輔市軍事管理局局長波普科（Serhiy Popko）上將25日在Telegram表示，俄羅斯對基輔發動空襲，「在基輔郊區，防空系統正在（抵遇襲擊）。」烏克蘭空軍透露，基輔地區存在俄國無人機襲擊的威脅。

▲▼俄烏簽署烏克蘭糧食出口協議後，俄軍發射飛彈轟炸敖德薩（Odesa）。（圖／路透）

▲烏克蘭南部重要港口城市敖德薩連日遭遇襲擊，鄰國羅馬尼亞總統譴責俄羅斯。（圖／路透）

據基輔獨立報報導，此前，俄軍24日晚間對位於烏克蘭南部敖德薩州（Odesa）的多瑙河港口伊茲梅爾（Izmail）、雷尼（Reni）發動襲擊，動用「見證者-136」無人機（Shahed-136）轟炸港口設施，並破壞了糧倉。烏克蘭南部作戰司令部表示，烏軍已擊落3架無人機。

俄國退出黑海糧食協議後，敖德薩的港口與糧食儲存設施連續數天遭遇攻擊，伊茲梅爾港與雷尼港是烏克蘭最後3個仍維持運營的其中2個港口。然而，基輔獨立報稱，這些多瑙河港口距離羅馬尼亞邊境僅200公尺。羅馬尼亞一側的目擊者則向CNN表示，雷尼港確實遭到破壞，提供照片中的損壞情況與烏克蘭當局發布的情況相符，多瑙河在這個地區的河面寬度不到500公尺。

▲▼ 烏克蘭敖德薩一座東正教堂被炸毀。（圖／路透）

▲烏克蘭敖德薩一座東正教堂被炸毀。（圖／路透）

對此，北約成員國羅馬尼亞的總統約翰尼斯表示，「我強烈譴責俄羅斯最近在多瑙河對烏克蘭民用基礎設施的襲擊，那裡離羅馬尼亞很近。」另外，他也擔憂，近來的情勢升級對黑海安全構成嚴重威脅，進一步影響烏克蘭糧食運輸，危及全球糧食安全。

在俄烏雙方頻頻發動攻勢之際，白俄羅斯緊急事務部部長辛亞夫斯基（Vadim Sinyavsky）對國家電視台表示，緊急部門正在完成人員的武裝與軍事訓練，以利在武裝衝突中向國防部與內政部提供援助。他補充，雇員將做好準備，「在發生武裝衝突或某種必須有大量人員參與的騷亂時」協助各部門。

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