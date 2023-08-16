人妻用身體換資訊！群創處長公布3女個資　律師直言「已觸法」

▲群創。（圖／記者姚惠茹攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

科技大廠群創（3481）爆出桃色糾紛，公司內一名已婚的許姓處長自爆「劈腿3女」，還將3名女業務的姓名、電話及相處過程發布，引起網友討論。對此，律師廖芳萱表示，許男PO文的內容已違反個資法，若是正宮發的就涉嫌電腦使用罪。

據《中時新聞網》報導，廖芳萱律師表示，許姓處長的發文，因公開3名女子的姓名、電話等個人資訊，已違反個人資料保護法，若該文是正宮未經許男同意發的，就涉及妨害電腦使用罪。

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據個人資料保護法第41條，意圖為自己或第三人不法之利益或損害他人之利益，而違反第6條第1項、第15條、第16條、第19條、第20條第1項規定，或中央目的事業主管機關依第21條限制國際傳輸之命令或處分足生損害於他人者，處5年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金。

妨害電腦使用部分，據《刑法》第358條，無故輸入他人帳號密碼、破解使用電腦之保護措施或利用電腦系統之漏洞，而入侵他人之電腦或其相關設備者，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以下罰金。

回顧此案，許姓處長16日發文表示，他跟妻子結婚多年但價值觀落差太大、無法溝通，因此多年以來都跟公司供應商、客戶亂搞男女關係，時間還會重疊並持續至今，「我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商為了打探公司消息用身體來換取資訊」。

許姓處長列出3名女子，分別為一名離婚單親媽嗎、兩名已婚有孩子的人妻，並在問內介紹與3女的情趣事項，還透露會以上課、出差兩天一夜等方式外遇，「我同時欺騙多人跟不從人同時交往，我很該死，上面電話都是真的，都可以打去問」。此外，許姓處長、3名女子事後都將臉書關閉，未對外再說明。