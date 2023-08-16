啪完人妻丟包…他挨告性侵曝「超盤真相」！送化妝品又被要金戒

▲人妻與男網友發生性行為，遭對方丟包超商，不滿報警提告。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名人妻透過交友軟體認識男網友，兩人到摩鐵前，她還先請網友幫忙支付百貨公司化妝品的錢，不料，完事後她不滿遭男網友丟包超商，報警提告性侵。男網友喊冤，表示人妻要他付化妝品的錢，又要他買金戒指，覺得被敲詐才會丟包對方。日前法院勘驗各項事證後，判他無罪。可上訴。

根據檢方調查，阿義（化名）2021年6月21日透過交友軟體「探探」認識人妻小君（化名），小君請阿義於隔天載她到漢神巨蛋拿購買的商品。阿義隔天替小君支付4680元的商品費用後，便提議要到摩鐵喝酒，2人買了壽司、酒類後，便進到摩鐵內聊天，不料，期間阿義竟不顧拒絕，無套性侵小君，完事後阿義載小君離開，經過超商時假裝要小君下車幫買香菸，卻駕車逃跑，事後被依照強制性交罪起訴。

阿義坦承有與小君發生性行為，但否認性侵，辯稱「當天去百貨公司，小君叫我幫她支付化妝品的錢，並說好要去汽車旅館發生性行為，性行為過程中，我都沒有強迫小君，之後小君又要我買金戒指給她，我覺得她在敲詐我，所以才在我請她去買菸時離開。」

高雄地方法院勘驗監視器畫面發現，小君進超商替阿義買香菸時，與店員應對自如、態度從容，買完香菸走出店外時，還四處張望找阿義的車輛，並持續撥打電話給阿義，又傳訊息說，「我以為我被放鴿子了」、「放鴿子我會生氣啊」、「我報警了」等語，可見她沒有要向超商店員求援，也沒有要逃走的意思。

法院指出，小君事發後確實有用手機查詢附近的銀樓，卻未曾傳送求救訊息給其他人，與常理不合，不採信她的說詞，判阿義無罪。