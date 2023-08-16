　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

群創處長「偷吃3人妻」自爆　科技圈傳藏鏡人是正宮：忍好久了

▲群創光電，南科。（圖／記者廖婕妤攝）

▲群創光電爆出桃色糾紛，已婚許姓處長自爆「劈腿3女」。（圖／記者廖婕妤攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

科技大廠群創（3481）爆出外遇糾紛，公司內一名已婚的許姓處長16日突然發文自爆「劈腿3女」，還將3名女業務的姓名、電話及相處過程發布，引起網友討論。對此，有科技圈人士指出，發文的藏鏡人是許處長的「正宮」。

許姓處長16日發文表示，他跟妻子結婚多年但價值觀落差太大、無法溝通，因此多年以來都跟公司供應商、客戶亂搞男女關係，時間還會重疊並持續至今。

[廣告]請繼續往下閱讀...

許姓處長列出3名女子，分別為一名離婚單親媽媽、兩名已婚有孩子的人妻，並在文內介紹與3女的情趣事項，還透露會以上課、出差兩天一夜等方式外遇，「我同時欺騙多人跟不從人同時交往，我很該死，上面電話都是真的，都可以打去問，我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商為了打探公司消息用身體來換取資訊」。

隨後，3名女子的照片也跟著曝光，許多科技圈的網友紛紛在PTT討論，「血流成河，這公司也會告吧」、「都是人妻」、「重點在最後，真的用身體交換公司資訊，驗證都市傳說」、「把人家電話都寫出來不知道是在幹嘛」、「被老婆盜帳號發文，GG」、「這不是心理崩潰就是被老婆逼著寫的」。

也有科技圈資深的知情人士透露，「結果答案是他老婆PO上去的」，因許男過去就有亂搞的紀錄，因此認定是正宮逼許寫下切結書。此外，許姓處長、3名女子事後都將臉書關閉，未對外再說明。

針對此事件，群創光電回應，近日許姓員工的私領域事件，目前正在了解當中，私生活的領域公司會給予尊重，但若經過調查後，有發現違反法令、公司規定的圍攻行為準則原則或人事管理規範時，將依法、依最高道德標準處理。群創光電表示，公司一直以來都十分重視員工的誠信、廉潔，會持續要求同仁謹慎、勤勉，並以誠信自持，一起維護公司聲譽。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
群創處長「偷吃3人妻」　科技圈傳藏鏡人是正宮：忍好久了
6女童遭性侵　幼兒園長之子被收押禁見
快訊／22:58嘉義規模4.0「極淺層地震」　最大震度4級

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

人妻用身體換資訊！群創處長公布3女個資　律師直言「已觸法」

群創處長「偷吃3人妻」自爆　科技圈傳藏鏡人是正宮：忍好久了

快訊／22:58嘉義新港規模4.0「極淺層地震」　最大震度4級

以前大學生6千元「能過整個月」！過來人曝真相：還可以存錢

命理老師曝「現代鬼月10大禁忌」　網友最愛問6件事QA

快訊／6縣市大雨特報！低壓帶雨彈「再轟3天」　最新警戒區域曝

不是偷工減料！洋芋片「半包都空氣」原因曝光　食藥署解答了

他求找「凶宅試睡員」1天給1萬　符合簡單2條件就能應徵

快訊／新竹市區「無預警停電」一片漆黑　台電工程車出動搶修

2023台灣文博會9月起跑！主視覺「24個元素」組成台灣圖亮相

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

人妻用身體換資訊！群創處長公布3女個資　律師直言「已觸法」

群創處長「偷吃3人妻」自爆　科技圈傳藏鏡人是正宮：忍好久了

快訊／22:58嘉義新港規模4.0「極淺層地震」　最大震度4級

以前大學生6千元「能過整個月」！過來人曝真相：還可以存錢

命理老師曝「現代鬼月10大禁忌」　網友最愛問6件事QA

快訊／6縣市大雨特報！低壓帶雨彈「再轟3天」　最新警戒區域曝

不是偷工減料！洋芋片「半包都空氣」原因曝光　食藥署解答了

他求找「凶宅試睡員」1天給1萬　符合簡單2條件就能應徵

快訊／新竹市區「無預警停電」一片漆黑　台電工程車出動搶修

2023台灣文博會9月起跑！主視覺「24個元素」組成台灣圖亮相

4個元素打造無意識「瘦身房」　不知不覺瘦下來

全台首次青農羽球交流賽　侯友宜開球為各縣市選手加油

林逸欣吃飯「9年不見男神好友」超巧坐隔壁！驚喜同框：機率多少

變更要保人　富爸爸秒遭課18萬贈與稅

生人勿近！祭祀亡魂法會　記錄神祕儀式「送肉粽」

相關新聞

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

群創處長毀滅式自爆！出軌3女拍大量性愛片

科技大廠群創（3481）爆出桃色糾紛，公司內一名許姓處長自爆「劈腿3女」，更是將3名女子的照片發布出來，坦言「用身體來換取資訊」、還與其中一名女子拍下大量性愛影片，毀滅式的爆料曝光後，引發軒然大波，甚至有「前主管」透露自爆原因，公司也對此做出回應。

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

啪完人妻丟包超商　他挨告性侵曝「超盤真相」

群創已婚處長自爆不正當男女關係　公司：若違法以最高道德標準處理

群創已婚處長自爆不正當男女關係　公司：若違法以最高道德標準處理

帶孩出國遊學1個月！老公「爽上3次酒店」暈船了

帶孩出國遊學1個月！老公「爽上3次酒店」暈船了

屏東草鴞生態服務給開放申請 1公頃最高領3.3萬元

屏東草鴞生態服務給開放申請 1公頃最高領3.3萬元

關鍵字：

群創處長偷吃人妻自爆科技圈藏鏡人正宮

讀者迴響

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面