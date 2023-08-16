群創處長「偷吃3人妻」自爆　科技圈傳藏鏡人是正宮：忍好久了

▲群創光電爆出桃色糾紛，已婚許姓處長自爆「劈腿3女」。（圖／記者廖婕妤攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

科技大廠群創（3481）爆出外遇糾紛，公司內一名已婚的許姓處長16日突然發文自爆「劈腿3女」，還將3名女業務的姓名、電話及相處過程發布，引起網友討論。對此，有科技圈人士指出，發文的藏鏡人是許處長的「正宮」。

許姓處長16日發文表示，他跟妻子結婚多年但價值觀落差太大、無法溝通，因此多年以來都跟公司供應商、客戶亂搞男女關係，時間還會重疊並持續至今。

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許姓處長列出3名女子，分別為一名離婚單親媽媽、兩名已婚有孩子的人妻，並在文內介紹與3女的情趣事項，還透露會以上課、出差兩天一夜等方式外遇，「我同時欺騙多人跟不從人同時交往，我很該死，上面電話都是真的，都可以打去問，我對不起公司，利用職務之便，知道那些供應商為了打探公司消息用身體來換取資訊」。

隨後，3名女子的照片也跟著曝光，許多科技圈的網友紛紛在PTT討論，「血流成河，這公司也會告吧」、「都是人妻」、「重點在最後，真的用身體交換公司資訊，驗證都市傳說」、「把人家電話都寫出來不知道是在幹嘛」、「被老婆盜帳號發文，GG」、「這不是心理崩潰就是被老婆逼著寫的」。

也有科技圈資深的知情人士透露，「結果答案是他老婆PO上去的」，因許男過去就有亂搞的紀錄，因此認定是正宮逼許寫下切結書。此外，許姓處長、3名女子事後都將臉書關閉，未對外再說明。

針對此事件，群創光電回應，近日許姓員工的私領域事件，目前正在了解當中，私生活的領域公司會給予尊重，但若經過調查後，有發現違反法令、公司規定的圍攻行為準則原則或人事管理規範時，將依法、依最高道德標準處理。群創光電表示，公司一直以來都十分重視員工的誠信、廉潔，會持續要求同仁謹慎、勤勉，並以誠信自持，一起維護公司聲譽。