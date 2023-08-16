幕後／金門三腳督？基進黨擬推楊佩樺參戰　對決尚文凱、陳玉珍

▲基進黨高雄黨部執行長楊佩樺。（圖／記者賴文萱翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨日前提名國民黨籍金門縣議會副議長歐陽儀雄的妻子尚文凱，對決金門現任立委陳玉珍，而基進黨也擬推出具軍眷護理師背景的高雄黨部執行長楊佩樺參選，金門立委選戰形成三腳督局面。楊佩樺今（16日）受訪時表示，確實有這樣的佈局，「對選區抱持開放、樂觀態度，哪裡我都準備好了。」

金門立委選戰可能形成三腳督局勢，國民黨提名現任立委陳玉珍爭取三連霸、民眾黨提名的尚文凱，其夫歐陽儀雄被起底曾是「天道盟太陽會北部組長」，尚文凱則坦承，先生確實有段大眾口中所謂「黑道」的過去。

尚文凱表示，「先生也接受法律的制裁，為年少輕狂行為付出代價。人生不能重來，不能用過去一直抹殺我們現在的努力，今天撐著我們一路走下去的力量，是金門鄉親對我們的認同與支持，未來依然是如此！」

而基進黨擬提名的楊佩樺是基進黨現任高雄市黨部執行長，過去是臨床護理師。去年九合一大選代表台灣基進參選高雄市第十一選區（林園、大寮區）市議員，拿下2838票。

對於是否參選立委，楊佩樺表示，確實有這樣的佈局，但等黨中央確定後才會塵埃落定，自己對選區沒有設限，「黨主席有徵詢過我的意見，哪個選區自己都準備好了，基進黨要我到哪個選區挑戰都沒問題。」

至於時程部分，楊佩樺指出，應該會在這個月底有確切答案，但提名記者會是什麼時候還在討論，「個人抱持開放、樂觀態度，哪裡我都準備好了。」