將邀李佳芬擔任副手？郭台銘連講兩次：我自己都沒有聽過

記者沈繼昌／桃園報導

鴻海創辦人郭台銘今（16）日在桃園展開廟宇之旅，對於外傳將邀請韓國瑜牽手李佳芬擔任副手，郭台銘大聲連說兩次「我自己都沒有聽過」；至於外界關心的2024年總統大選藍白整合問題，郭台銘低調未回應，但強調希望台灣給一位不懂政治，但關心與了解台灣2300萬人民需要的人，能有機會帶領大家走向未來。

▲對於外傳將邀請韓國瑜妻子李佳芬擔任副手，郭台銘連說兩次「我自己都沒有聽過」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲鴻海創辦人郭台銘今天在桃園各廟宇走透透，受到不少民眾熱烈支持。（圖／記者沈繼昌翻攝）

郭台銘今天先後走訪桃園護國宮、八德霄裡玉元宮與中壢慈惠堂參香祭拜，受訪時有關副手議題，外傳將邀請韓國瑜牽手李佳芬擔任副手，郭台銘連續兩次說「我自己都沒有聽過」。

郭台銘指出，他想告訴大家，為什麼要全省跑透透，到偏鄉、都市、每個地方來聽取2300萬人民的主流民意，聽聽他們認為台灣的未來、台灣的民意，不以黨意為依歸，以民意、無黨意見以及各方各派人士意見，做為他何時決定、將來往哪個方向走、怎麼樣護國護民的依歸，這是他最大的目標。

▲鴻海創辦人郭台銘今天在桃園廟宇走透透，向支持民眾說出自己關注台灣未來的方向。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體也提問，有關2024年總統大選整合問題，藍營人士希望鴻海創辦人郭台銘能與國民黨合作，但外傳是國民黨不想跟郭合作，郭台銘沒有正面回應，但拋出三個議題，包括要護國、要為2300萬人民備戰，同時也要避戰，和平是第一選項；第二，昨天在台中談到經濟議題，這是大家最關心的，老百姓、年輕人如何不再低薪、怎麼發展經濟，把國家資源用在對的地方，這是他關心的議題，他要花更多的時間研究；第三，是如何在青年部分、司法正義上，把權力放回到老百姓手上，不在特定族群手上，這是他最關心的三個議題。

▲鴻海創辦人郭台銘針對新竹市長高虹安涉及詐領助理費案時強調，「人在做、天在看」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

媒體也針對新竹市長高虹安涉及詐領助理費遭北檢起訴案，郭台銘強調，不是哪個黨派掌握媒體，就是代表人民的聲音，媒體的聲音與人民的聲音有越來越高的差距，但高虹安事件他必須要說，站在廟前、站在護國宮、三太子面前，還是老話一句「人在做、天在看」。