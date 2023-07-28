13歲少女抽出2公升「乳白色血」　平時把零食當正餐吃

記者林郁婷／綜合報導

河南駐馬店一名13歲少女時隔4個月，二度因胰臟發炎休克送醫。這次醫生為她置換血漿時，竟抽出2公升乳白色血液，研判是得了重症胰臟炎高脂血症，需要進行血漿置換和血液透析治療，詢問家長後得知，女孩平時就喜歡暴飲暴食，也經常將冰淇淋和辣條這類零食當成正餐來吃。

據河南電視台民生頻道《大參考》報導，這名少女近日再次因胰臟炎送醫，入院時表情相當痛苦，還伴隨腹痛、腹脹和頻繁嘔吐，全身發涼，處於休克狀態。

▲少女胰臟發炎休克，抽出乳白色血液。（圖／翻攝自網易視頻）



醫生抽血時發現，抽出來的血為乳白色，足足有2公升之多，相當於4瓶礦泉水的容量，其中還含有大量脂肪類物質，考慮到女孩是重症胰臟炎高脂血症，隨時都可能有生命危險，因此立刻進行了換血及血液透析治療。

女孩父親表示，她喜歡吃路邊攤的零食，像是土豆粉、冰淇淋等等，晚上還會吃飯，吃完就躺著玩手機，「她吃的那些東西我都沒見過，有辣條、豆腐乾，亂七八糟一個小袋，上次從醫院回去，我就叫她不該吃的別吃，結果她也不聽」。

駐馬店市中心醫院主治醫師溫世芳進一步指出，患者正處於青春期，性格比較叛逆，平時喜歡暴飲暴食，吃各種生冷刺激性的食物，「這是一個發病很兇險，死亡率極高的疾病」，不過女孩在治療後已經有所好轉，同時她也呼籲大眾，一定要少吃零食，並養成健康的飲食習慣。