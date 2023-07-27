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大陸 大陸焦點 特派現場

爭搶先達標3兆人民幣目標！　陸西部領頭羊「狂追」中部排頭兵

▲▼大陸春節消費首次破1兆人民幣。（圖／CFP）

▲大陸官方推動各省刺激內需，提振民間消費力。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

疫情過後，大陸力拚六個經濟大省中，廣東、江蘇、山東、浙江的社會消費品零售總額已相繼突破3兆元，作為GDP10強省份中消費規模最接近、競爭最激烈的兩個大省，河南和四川也在高速競爭，預期今年達成3兆元的目標。

綜合陸媒報導，河南急著達標「3兆元」目標，主要來自大陸西部地區的「領頭羊」四川不斷追趕的壓力。四川2022年的GDP總量為5.6億元。中部地區的「排頭兵河南2022年的GDP總量為6.1億元。從經濟總量來看，四川與河南仍有差距，但四川的經濟增速明顯更快。

相比起四川與河南的經濟總量，社會消費品零售總額的變化更加明顯。去年同期，四川社會消費品零售總額仍落後河南33億元，但今年已經領先河南近42億元，而且增長速度也領先河南0.8個百分點。

河南大力在《河南省實施擴大內需戰略三年行動方案（2023—2025年）》（下稱《行動方案》）中，該內容提出，2025年社會消費品零售總額突破3兆元、年均增長9%以上，1億人口超大規模市場優勢充分發揮。

四川今年年初發布，《四川省國內貿易流通規劃（2023—2025年）》正式出爐。規劃提出，2025年社會消費品零售總額達3兆元，網路零售額達9000億元。

不過，鎖定3兆元目標的不只是河南和四川。今年年初，安徽也提出，2027年社會消費品零售總額突破3兆元，

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