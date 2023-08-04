優化房市鄭州開省會城市第一槍　暫停住房「三年限售」政策

▲河南鄭州的某樓房預售經銷處。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸住建部近日推出房市政策優化三大方向，中國人民銀行（大陸央行）及國家外匯管理局也在1日表態，要因城施策，引導個人住房貸款利率和首付比例下調，並指導商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率。中央方向一出，首個省會級城市鄭州在昨（3）日迅速跟進，宣佈暫停住房「三年限售」及鼓勵銀行下調存量房貸利率。

▲受限購政策影響，鄭州房管局窗口相當冷清。（圖／CFP）

《每日經濟新聞》報導，8月3日，鄭州市住房保障和房地產管理局、鄭州市財政局等八部門聯合發佈《關於進一步促進我市房地產市場平穩健康發展的通知》。第四條提到，滿足改善性住房需求。購買改善性住房的，其原有住房「暫停執行」鄭政辦〔2017〕58號文「在鄭州市行政區域內，2017年5月3日（含）之後購買的住房，自取得《不動產權證書》之日不滿3年的不得上市轉讓」的規定。

也就是說，在鄭州新購買改善性住房（非投資）的民眾，其原有住房取得不動產權證書即可直接出售，代表著民眾在換房時已經不用顧慮「三年限售」的規定。

同時，該《通知》為穩定住房消費預期，「鼓勵在鄭各商業銀行依法有序調整存量個人住房貸款利率，引導個人住房貸款利率和首付比例下行，穩定居民消費預期。」

據了解，存量房貸指的是民眾買房後，向銀行貸款尚未繳清的部分。下調存量房貸利率可緩解民眾買房後的還款壓力，將多出來的錢用於日常消費，藉此刺激內需經濟。