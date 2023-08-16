狂拍短影音讓侯友宜「做自己」！　切豬肉、摘「秋香」樣樣來

▲侯友宜狂拍短影音，搶攻年輕選票 。（圖／翻攝侯友宜社群平台）



記者崔至雲／台北報導

因應時代變化「空戰」成選戰重點，國民黨總統參選人侯友宜陣營近期積極經營社群，希望能搶攻年輕選票。據記者實際了解，競辦目前處理短影音的部門約是8人團隊，平均年齡不超過30歲，平時也會有2組機器隨時跟在侯身邊，整個新媒體組希望以最快速且最直接的方式，讓外界認識真正的侯友宜。

侯友宜受國民黨徵召後，披上戰袍參選2024總統大選，他也為此加足馬力，侯團隊更為侯挑選新剪裁的西裝外套、改變造型，希望能搶攻年輕選票。競辦執行長金溥聰曾多次提到，他到競辦最大的目的，就是希望可以讓大家認識侯友宜。經團隊的觀察發現，侯友宜其實在地方接觸選民時，是他最自在，可以做自己的時候，因此近幾次下鄉行程，團隊也派出「雙機作業」一一捕捉下侯友宜親民的一面。

為了讓民眾可以看見不一樣的侯友宜，侯團隊的新媒體組有8位青、壯年，平時有2組人馬協助第一時間的拍攝，待影像拍攝完畢後，將資料交由後勤處理，把侯友宜的精華片段剪輯完成，並將有趣、親民的部分利用後製讓民眾更能看到精華。新媒體組用人也相當年輕，8人平均年齡約莫30歲，其中更有一名是應屆畢業生外。

從這陣子侯友宜instagram上可以看到，不管是在日本超市買泡麵、化身豬肉攤販幫忙賣豬肉、採下「秋香」水梨的逗趣模樣，親民形象深入人心，新媒體組也用盡巧思，像是侯在豬肉攤販售豬肉的影片，也特別搭配上葉啟田的為你打拼歌曲，希望影片的整體性能夠一致。

侯友宜曾說，「年輕人最了解年輕人」，因此讓年輕人能夠參與公共政策，是國家未來最重要的方向，對於年輕人參政相當關心，加上行程跑透透、活力十足，不但整個人愈來愈年輕，年輕人的支持度也逐漸攀升。

