鄭文燦喊「別污名化綠能」　柯辦反問：2025非核家園是否要走下去？

▲柯文哲競選辦公室發言人陳智菡。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

在野黨近來猛打綠能議題，質疑民進黨立委賴品妤的父親賴勁麟，掛名公司代表人的能源相關公司高達18家，民眾黨總統參選人柯文哲更批評「綠能蟑螂」，行政院副院長鄭文燦回擊「不要把綠能污名化」。柯文哲競選辦公室發言人陳智菡16日回應，沒有要污名化，相關產業本來就要受監督，也請民進黨告知大眾，2025非核家園是否確定要走下去？

針對鄭文燦要大家不要把綠能污名化，陳智菡16日上午受訪時表示，沒有任何人要做污名化的動作，而是相關產業本來就要受到監督，過去這段時間，民進黨口口聲聲說要大力發展再生能源，但看到很多中央、地方勢力勾串，包括到88槍、台南正副議長賄選案都牽扯到很大的綠電利益共生，都必須被人民檢視，不希望綠能發展最後變黑金溫床。

陳智菡提及，執政黨必須要嚴正面對這一點，尤其是現在台電面臨嚴重鉅額虧損，到底虧損從何而來，這些錢都得由納稅人承擔，「我們當然必須要一筆一筆來做監督」。

至於民進黨團批評柯文哲能源政策，再生能源達到一定比例，但其他能源配比好像沒有很清楚？陳智菡回應，請民進黨團放心，一定會非常負責任地將能源政策、配比等相關資料一併呈現在國人面前。

陳智菡也質疑，民進黨能源政策顯然非常錯誤，聲稱「2050年達到淨零碳排是國際趨勢」，同時說2025年要達到非核家園，「請問具體路線、路徑在哪裡？」

陳智菡指出，目前看到民進黨在再生能源比例沒辦法提升，但天然氣大幅提升到50％，這一點甚至遭監察院糾正，完全不符合國家安全，這點必須請民進黨嚴正面對，台灣未來到底有沒有缺電危機，電力缺口從何補足？若民進黨總統參選人賴清德要堅持走2025非核家園，「請問非常大的電力缺口到底要由誰來補？要全民承擔嗎？」請民進黨具體告知大眾，2025非核家園是否為既定政策，且是否確定要走下去？