四叉貓PO柯文哲照稱「見哪些地方角頭」　柯辦：反對不實影射爆料文化





▲網紅「四叉貓」於臉書放上柯文哲與2名臉部被遮擋的人士合照，並稱「又見了哪些地方角頭」引發外界熱議。（圖／翻攝自Facebook／劉宇）

記者袁茵／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲上週4天無公開行程，「網紅」四叉貓爆料，是跑去嘉義找「海線大佬」林水樹吃平安宴。四叉貓16日再丟出柯文哲與某2人的合照，稱「又見了哪些地方角頭」，對此，柯文哲競選辦公室發言人陳智菡批評，反對不實影射的爆料文化，若有證據牽涉不法，或跟哪位地方角頭老大見面，請公布相關照片與大名。

四叉貓日前爆料，柯文哲神隱多日，其中有一天是跑去見「海線大佬」林水樹，並酸「用牛鬼蛇神來稱呼林水樹，還真的太小瞧他了吧！白與黑沒有距離」等言論；而四叉貓16日凌晨於臉書PO出，柯文哲與2位臉部遭遮擋的人士合照，並稱「現在我不敢亂寫柯文哲消失的那四天，又見了哪些地方角頭了QQ」，再度引發網友熱議，

針對四叉貓爆料內容，陳智菡16日受訪時表示，如果四叉貓有想具體說明角頭是誰，不妨把角頭的大名與照片公諸於世，不要用影射性爆料做人身指控，相信柯文哲會見地方人士時，如果是由他們做行程安排的話，一定可以跟外界具體報告。

陳智菡提及，非常反對不實影射的爆料文化，如果有什麼證據牽涉不法，或是跟哪位角頭老大見面，也請四叉貓公布相關照片跟大名，「我們也能隨時回應。」