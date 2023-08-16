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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

父親遭批「大吃綠能」　賴品妤：有任何不法事證歡迎提出檢舉

▲▼民進黨團 賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

2024大選接近，國民黨近來猛打立委賴品妤的父親賴勁麟，擔任十多家綠能公司負責人，質疑有特定的民進黨人士「大吃綠能」謀取暴利。對此，民進黨立委賴品妤16日說，這些東西早就在她2020年參選時就大量被不實的資訊攻擊，「現在看到這樣子的內容再次被拿來冷飯熱炒，我覺得非常遺憾」；強調如有任何不法的事證，都歡迎提出具體的檢舉。

賴品妤說，關於雲豹能源部分，該公司狀況已經有聲明；關於台電電價的部分，不管是經濟部、台電，也都有提出聲明，她也已經發布正式新聞稿、影片，都可以查證，「要提醒的是，這些東西早就在2020年參選時就大量被不實的資訊攻擊，現在看到這樣子的內容再次被拿來冷飯熱炒，我覺得非常遺憾」。

至於國民黨議員徐巧芯質疑父親賴勁麟股份僅1%竟可當董座，疑似是企業門神？對此，賴品妤說，仔細看，非常多企業董事長的股份不一定會到1%，民間企業一直都是這樣。她強調，針對父親的部分，大家一直有大量不實言論，「如果真的有任何不法的事證，都歡迎提出具體的檢舉」。

賴品妤強調，2020年選舉時這些事情已經全部都被講過一遍，但現在快4年，大家也提不出具體事證，看到的只有不實言論滿天飛，以及非常多組織性攻擊，對於這樣冷飯熱炒，覺得非常遺憾。

媒體追問，在民進黨大推綠能建設的同時，父親竟掛名18家綠能公司負責人，這難免讓外界有所質疑，對此，賴品妤重申，這部分經濟部、台電都針對電價部分早就有非常明確的說明，「不知道大家為什麼不願意去看中央部會的說明，而且還是要不斷傳達錯誤資訊？」對於這樣的選舉操作，她一直都覺得非常遺憾。

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