民進黨曝柯文哲「外交失言語錄」　侯友宜外交成績掛蛋

▲民進黨舉行「柯文哲外交失言錄，侯友宜外交找沒路」記者會。（圖／民進黨提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（16日）舉行記者會，批評民眾黨總統參選人柯文哲「外交失言」，國民黨總統參選人侯友宜則是「零外交能力」，對比民進黨總統參選人賴清德，在「準備選舉」及「準備執政」兩者之間展現最大的差異。民進黨台北市立委參選人謝佩芬細數柯文哲失言語錄，直指其外交能力令人搖頭，「這樣口無遮攔的人，真的適合擔任國家領導人嗎？」

民進黨發言人張志豪、賴清德競辦發言人暨黨國際部主任趙怡翔及台北市立委參選人謝佩芬今天上午舉行「柯文哲外交失言錄；侯友宜外交找沒路」記者會。

謝佩芬表示，柯文哲至今的外交失言、失格可說是罄竹難書，從政9年期間，包括2015年1月英國交通部次長克拉瑪爵士（Baroness Kramer）訪台拜訪柯文哲時，致贈一個木頭盒子裝置的英國上議院懷錶，這份禮物僅由議員身份才可取得，是台灣與英國國會的友好象徵，豈料，柯文哲會後笑稱，不知道送這個幹什麼，「拿去破銅爛鐵是可以賣一些錢」。

謝佩芬細數，同年度，柯文哲還脫口說出「殖民越久越進步」的離譜話；2017年3月柯文哲又說「香港很無聊，就一個小島，有什麼好看的」；2019年2月表示，「猶太人國際上最大的宣傳，還是希特勒時代屠殺600萬人」；2020年11月在市議會答詢時稱當時美國總統川普是瘋狗；今年6月接受日媒專訪稱台灣漁民不會想要釣魚台，只想可以去那捕魚；隨後又在訪日期間將麻生太郎誤認為安倍派，凸顯柯文哲外交能力不足，且沒有外交團隊協助，這樣的外交能力令人搖頭。

至於侯友宜，張志豪指出，侯友宜曾宣示要將新北市建設成一個國際化城市，但數字顯示侯友宜主政下的新北市國際交流成績持續墊底，尤其「市級對市級」的姊妹市數量只有10個，還是六都最低，市府面對議員質疑，還以「姐妹市加上友好城市數量」魚目混珠。實際上，新北市目前51個姊妹市加友好城市，「區級」姊妹城市39個，都不是侯友宜任內的成績，可見侯市長的外交成績就是零分。

張志豪表示，侯友宜的外交政策主張和策略也是一塌糊塗，今年6月28日，侯友宜會見10多個國家的歐洲駐台使節，隨即有媒體報導，涉外人士透露，這場活動被駐台使節批內容無聊又沒有做好準備。侯友宜跟10幾個歐洲國家的駐台代表閉門會議，過程及結果都非常不好，「差評」被按到爆，駐台代表批評侯友宜談話內容「無聊」（boring），而且根本沒有準備好，此外，國民黨為了幫侯友宜的外交補學分，4月出訪新加坡，8月訪日，但侯友宜仍然沒有亮眼的外交表現。

最後，趙怡翔表示，此次賴清德出訪巴拉圭，除了努力透過雙方的交流鞏固邦交，也顯示國際社會認同這樣的穩健外交路線，很遺憾看到的是，國民黨指控賴清德「台獨借殼上市」，甚至有國民黨民代質疑不應該使用「中華民國台灣」。他說，希望選民能夠看見，哪位總統參選人最能領導台灣的國際合作，誰最能開拓台灣的國際能見度。