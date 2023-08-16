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綠黨團：期待高虹安提證據自證清白　林耕仁16字箴言送朱立倫參考

▲新竹市長高虹安就職交接。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市長高虹安。（圖／記者陳凱力攝）

記者杜冠霖／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌在任職立委期間貪汙助理費遭檢方起訴，民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫、鴻海集團創辦人郭台銘都跳出來聲援，更批評綠營政治追殺。民進黨團16日回應，期待高虹安在司法上提出證據、為自己的清白奮戰，而高相關案情是由國民黨籍的林耕仁爆料，林也說「司法調查、勿枉勿縱、是非曲直、自有公斷」，這16個字送給朱立倫參考。

新竹市長高虹安擔任立委期間，被告發涉嫌詐領助理費，以及資策會控告高涉背信等2案，台北地檢署14日偵查終結，其中貪污案起訴高虹安、助理等5人，而背信案則不起訴。

對此，民進黨團幹事長劉世芳表示，這兩天柯文哲、侯友宜、郭台銘都聲援高虹安，司法一定是無罪推斷，民進黨團最初就定調尊重檢調，但這兩天新聞卻一直批評民進黨，事實上2022年新竹市長選戰時，相關案情是由國民黨籍候選人林耕仁爆料，為何朱立倫現在反而公開聲援高虹安？選舉到了就不尊重司法調查？

劉世芳指出，林耕仁昨天發文說「司法調查、勿枉勿縱、是非曲直、自有公斷」，這16個字送給朱立倫參考，尊重司法調查，千萬不要泛政治化、政黨化，好像司法檢調單位都是民進黨處理，非常不公允，尊重司法獨立審判空間，從高虹安立委任內案件發生時，民進黨始終採取尊重司法立場。

對於高虹安案情，民進黨團書記長莊瑞雄表示，民進黨團期待她在司法上提出證據、為自己的清白奮戰，這個問題沒有那麼複雜，辦公室要作帳真的是匪夷所思，該給助理多少薪資、加班費哪需要作帳？立委就是簽個名，錢就匯到助理戶頭。

莊瑞雄質疑，這些回捐的還要作帳，朱立倫是會計師、本身是學者，他覺得這樣是合理的嗎？任何人要聲援這是每個政黨操作還是私底下情誼都尊重，但很多事實面不要混淆國人對法律認知，不要講的好像立法院每個辦公室都在做帳。立院辦公室哪有什麼作帳，花多少錢可以記帳，哪有人從薪資、加班費讓助理領出來、重新作帳、做公積金分配，這聽都沒聽過。

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