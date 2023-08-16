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取締噪音車新利器　聲音照相精進台南寧靜專案添助力

▲台南市7月正式導入類固定式聲音照相創新設備，其兼具移動式高機動性、固定式全天候執法力兩大優勢，將搭配現行寧靜專案勤務，加強並擴大稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市7月正式導入類固定式聲音照相創新設備，其兼具移動式高機動性、固定式全天候執法力兩大優勢，將搭配現行寧靜專案勤務，加強並擴大稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市7月正式導入類固定式聲音照相創新設備，其兼具移動式高機動性、固定式全天候執法力兩大優勢，將搭配現行寧靜專案勤務，加強並擴大稽查142處路段，包括安平區永華路；中西區民權路、民生路、金華路；永康區中正路、復國一路；東區小東路、崇善路、後壁區172線等，強化嚇阻取締噪音車效果。

▲台南市7月正式導入類固定式聲音照相創新設備，其兼具移動式高機動性、固定式全天候執法力兩大優勢，將搭配現行寧靜專案勤務，加強並擴大稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

2023年7月類固定式聲音照相投入稽查以來，較以往移動式聲音照相增加值勤時間12倍，共告發19輛，召回79輛，另自7月以來環警監聯合稽查共攔查 402 輛、改裝車開罰100輛、噪音檢測 32 輛，噪音超標7輛；檢舉網通知到檢174輛，不合格8輛。

環保局長許仁澤說，環保署已修訂於夜間時段或行經學校、圖書館、醫療機構等特定區域如有違反噪音管制法第8條、第11條之情事將加重罰鍰，以噪音管制法第八條為例，罰鍰從原本的3000元加倍至6000元，累犯持續加倍裁罰到上限3萬元，搭配現行寧靜專案，可提升執法力道，希望駕駛人勿存僥倖心態，以免受罰荷包大失血。

▲台南市7月正式導入類固定式聲音照相創新設備，其兼具移動式高機動性、固定式全天候執法力兩大優勢，將搭配現行寧靜專案勤務，加強並擴大稽查。（圖／記者林東良翻攝，下同）

環保局提醒，民眾應使用經認證的合格排氣管，且不隨意拔除消音設施。另若發現汽機車行駛間有噪音擾寧的情況，可提供明確的時間、路段、車號，並將清楚照片(或影像檔)上傳至環保署噪音車檢舉網站 ( https://noisecar.epa.gov.tw ) ，經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格者將依法開單，按次處罰。

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