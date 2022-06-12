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社會 社會焦點 保障人權

去年抓逾50輛冠全台！改裝車當心　彰化「這3處」加設固定聲音照相

▲▼彰化環保局執行聲音照相科技執法。（圖／彰化環保局提供）

▲改裝噪音車當心，彰化環保局增設3處固定聲音照相系統。（圖／彰化環保局提供）

記者 唐詠絮、許權毅／彰化報導

改裝噪音車GG了！彰化縣環保局自去年起執行聲音照相科技執法，使用移動式設備，總共在深夜執行41場監測取締，告發50輛次以上噪音車，成為全台成案率冠軍。今年除了再補一套移動式設備，再增設3套「固定式聲音照相系統」設備，在高噪音路段24小時執法，暫定地點也出爐，預計在彰化市、員林市、芬園鄉縣道139線陳情熱點路段，今年底以前就會設置完成。

▲▼彰化環保局執行聲音照相科技執法。（圖／彰化環保局提供）

▲環保局表示，皆會在執法前100公尺到300公尺設置告示牌。（圖／彰化環保局提供）

環保局表示，目前不定時、不定點執行取締地點為彰化市中山路、中興路、大埔路；員林市員林大道、員東路、山腳路；大村鄉中山路、和美鎮彰美路、埔心鄉員鹿路、縣道139線等。都會在執法地點前100至300公尺設置告示牌，目的是「抓吵」，車輛只要沒有不當改裝，或是刻意拉高引擎轉速等就不會有超標情況。

▲▼彰化環保局執行聲音照相科技執法。（圖／彰化環保局提供）
▲彰化目前有2組移動設備，預計年底前增設3處固定設備。（圖／彰化環保局提供）

另外，環保局預計今年底前，在彰化市、員林市、芬園鄉縣道139線陳情熱點路段，增設3套固定式設備，會24小時長時間監測。若經檢驗不合格或逾期未到檢，可依照《噪音管制法》第13條規定裁處1,800元以上3,600元以下罰鍰。環保局統計，今年度到4月底為止，執行12場執法，開罰6輛車以及通知到檢9輛車，與去年同期相比，檢舉案件數量下降58%，已有階段性成效。

▲▼彰化環保局執行聲音照相科技執法。（圖／彰化環保局提供）
▲環保局強調，目的是抓吵，只要不刻意拉高轉速，或不當改裝，不會有超標問題。（圖／彰化環保局提供）
▲▼彰化環保局執行聲音照相科技執法。（圖／彰化環保局提供）

▲若經檢驗不合格或逾期未到檢，可依照《噪音管制法》第13條規定裁處1,800元以上3,600元以下罰鍰。（圖／彰化環保局提供）

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