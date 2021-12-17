　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台南安平「聲音照相」上路　技執法遏止噪音車市區橫行

▲台南市環保局11月間首先在安平路架設聲音照相設備，並搭配告示牌，截至12月13日止共告發26件，處以新台幣1800元至3600元不等罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市環保局11月間首先在安平路架設聲音照相設備，並搭配告示牌，截至12月13日止共告發26件，處以新台幣1800元至3600元不等罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為強化高噪音車輛執法效率，並維護環境安寧，台南市環保局2021年11月間首在市區於車流量大，進出安平必經的安平路架設聲音照相設備，並搭配告示牌，行經的汽機車多會放慢速度，音量也有所降低，遏阻效果頗佳，截至12月13日止，共告發26件，均依違反噪音法處以新台幣1800元至3600元不等罰鍰。

市長黃偉哲指出，夜間噪音車呼嘯而過帶來的不僅是道路安全問題，更是擾寧，宜居城市需要大家共同維護與配合，請大家不超速，行經住宅區勿重踩油門，不要拔除消音器或加裝閥門等改裝，尊重他人安静的需求，荷包也不會失血。

▲台南市環保局11月間首先在安平路架設聲音照相設備，並搭配告示牌，截至12月13日止共告發26件，處以新台幣1800元至3600元不等罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

環保局表2021年1月1日起陸續導入移動式聲音照相稽查取締，至今執行50餘場，66件召回檢測，共計告發30輛超標車輛。有鑑於移動式聲音照相需搭配人力，執勤時間易受限，即在下半年引入固定式設備24小時連續蒐證取締，先架設於山區道路，11月引入市區，在安平區建置，累計告發157件。

環保局長謝世傑進指出，民眾若發現車輛行駛道路上有噪音擾寧情事，可於發現日起30天內上傳舉發之照片或影像檔（含車牌及改裝處）至環保署噪音車檢舉網站（https://noisecar.epa.gov.tw），屆時環保局將依噪音管制法第13條規定召回量測噪音，如有超出噪音管制標準，將依法告發處分。

▲台南市環保局11月間首先在安平路架設聲音照相設備，並搭配告示牌，截至12月13日止共告發26件，處以新台幣1800元至3600元不等罰鍰。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市環保局呼籲，擾人車輛噪音總是令人厭惡，駕駛者只顧及個人快感卻不知車輛所造成刺耳的音量畫破安寧的居住環境，實屬環境汙染之一；盼車主能自主要求，尊重他人，環保局也會運用相關科技執法，還給民眾安寧的環境。

►莓果色電暖器799元！

ET快訊
包裹送超商！店員問「東西大嗎」　結果讓她羞逃：真抱歉
快訊／找到了！4失聯住客3人採檢、1人已出境
1歲女嬰被生父丟垃圾桶！23年後卻是身價破億巨星　遭討2億扶
LIVE／桃園防疫旅館群聚8確診7同株　專家曝2傳播途徑
快訊／兒家中抽菸被制止　大怒拿刀刺死媽媽
影／「1千公斤鐵門」突倒塌！　工程師遭重壓身亡
桃園檢疫旅館「7人驗出同病毒株」　陳時中：不排除空調傳播
響尾蛇隊簽下台灣投手！　簽約金曝光
女大生產3孩一句「跟狗生的」富豪堅信是自己種！花近9千萬包養
桃園檢疫旅館擴大至「6人群聚」　8確診個案「7人驗出同病毒株
女律師打贏上億土地官司　遭3煞當街狂打報復

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

全民公投倒數計時！花蓮選務緊鑼密鼓　12／18投下神聖一票

南投市永豐納骨堂新增櫃位完工　多8千塔位個人位最高6萬元

台南安平「聲音照相」上路　技執法遏止噪音車市區橫行

心型草皮、大型遊具、戲水步道　南投首座大型親子公園歡喜開箱

台東阿塱壹古道入口端意象營造計畫　縣府助爭取1500萬經費

黃偉哲挺農民兼做公益　市府採購1300箱蓮霧及釋迦做公益

2021法鼓山限量春聯「大菩提心」　結善緣喜迎虎年好福氣

高雄今年4處社宅動土興建　一張圖就知「這一區最多戶」

高雄加速中！4年拚建10529戶社會住宅　要擺脫六都倒數第二

公投選舉不輕忽　永康警維安確保滴水不漏

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

27歲女花光120萬積蓄住毛胚屋 省下裝潢費最豪華的地方是廁所

黃金獵犬化身土匪「每天打劫餅乾」　郵差姨餵食被吃到求饒：明天再來！

4口住「破洞古厝」擠5坪房間睡覺　70歲阿公扛家計...孫：想長大賺錢

要爆囉！陸男製爆米花袋子沒卡好　用力一壓「全炸開」秒噴女子滿臉

虐狗變態！詭異男書包藏反光鏡 直射柴眼睛近2分鐘還掏手機錄影

全民公投倒數計時！花蓮選務緊鑼密鼓　12／18投下神聖一票

南投市永豐納骨堂新增櫃位完工　多8千塔位個人位最高6萬元

台南安平「聲音照相」上路　技執法遏止噪音車市區橫行

心型草皮、大型遊具、戲水步道　南投首座大型親子公園歡喜開箱

台東阿塱壹古道入口端意象營造計畫　縣府助爭取1500萬經費

黃偉哲挺農民兼做公益　市府採購1300箱蓮霧及釋迦做公益

2021法鼓山限量春聯「大菩提心」　結善緣喜迎虎年好福氣

高雄今年4處社宅動土興建　一張圖就知「這一區最多戶」

高雄加速中！4年拚建10529戶社會住宅　要擺脫六都倒數第二

公投選舉不輕忽　永康警維安確保滴水不漏

女友家樓下被砍原是前女友遭家暴找人報復　警4小時火速逮人

游錫堃自豪台法是「民主兄弟」　法議員配戴「我是台灣」名牌力挺

台灣國際電子製造聯合展與照明產業高峰論壇21日起陸續登場

認同央行打炒房！台泥張安平：房地產不能拿來炒作　而是每個人基礎需求

LINE隱藏功能神翻！網收藏「十大工具人」爆驚喜：超級方便

1218公投》林宜敬／新版Microsoft Office與公投的必要性

已婚男想「連結」女網友　冒用單身哥哥身分證下場曝

以前被霸凌！18歲男靠比特幣變人生勝利組　拍影炫富：躺著就賺錢

撒嬌汪客廳邀爸爸陪睡　惺忪臉噘嘴「眼神催促」擋電視：關掉

投完公投再賞月！今年最小滿月週日晚上現身

地方熱門新聞

秦偉警官父病逝　是白色恐怖受難者高一生女婿

緬甸蟒爬出來曬太陽！路過民眾驚喜拍照

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

台南國民黨市議員路口街講

超商募集物資送偏鄉　數量「疫」外翻倍創新高

台南鬧區車隊掃街朱立倫喊4個都同意

一張圖看高雄社宅分布「這一區最多戶」

交通船有停航可能　預估投票率低

桃園「三箭齊發」　強化龜山聯外公車服務

法鼓山春聯「大菩提心」　結緣迎虎年好福氣

公投選舉維安確保滴水不漏

新北首創師傅犬訓練制度　快速訓練收容犬隻社會化

『嘉義in89豪華影城』開幕　觀賞最新蜘蛛人

南投首座大型親子公園歡喜開箱

更多熱門

相關新聞

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

台南議會開臨會審預算苦等不到民進黨

台南市政府預算還有三分之二尚未審理，議會從13日起特召開10天臨時會，結果不見民進黨團人影，國民黨團16日怒轟執政民進黨當家鬧事、大刪5千多萬預算、無心審理預算，定期大會難堪閉幕，堅持開臨時會卻等不到人，國民黨團聯手無黨清點人數，抗議民進黨為宣傳公投不審預算，罔顧人民請託應向市民道歉。

台南國民黨市議員路口街講

台南國民黨市議員路口街講

台南鬧區車隊掃街朱立倫喊4個都同意

台南鬧區車隊掃街朱立倫喊4個都同意

台南公寓火警勇消搶救4大1嬰孩出險

台南公寓火警勇消搶救4大1嬰孩出險

台南跨年卡司集結完畢

台南跨年卡司集結完畢

關鍵字：

台南安平聲音照相技執法噪音車

讀者迴響

熱門新聞

好市多賣「這件帽T」引熱議：考驗信仰？

王力宏遭爆劈腿BY2妹　網揪1疑點經紀公司回應了！

《玩很大》加入5新成員！　吳宗憲鬆口小隊長人選

小吃漲價10元「客人全跑光」　網揪1致命傷

開店10年首次調漲　小吃店老闆哭：客人全跑光

她60歲冒死「產下雙胞胎」...11年後近況曝

鄧紫棋爆分手5年富二代男友！3句話嗆他「雙面人」

快訊／遭登報宣傳「核四不同意」　侯友宜動怒：公投需要玩成這樣子嗎？

華航澎湖空難225死慘劇　專家揭真相

30網紅、藝人表態「公投四個不同意」名單一次看

華航澎湖225死空難慘劇　1分鐘詭異錄音檔曝

麥當勞打烊前點餐1800！店員聽一句爆嗆

首次下單蝦皮店到店！他超後悔「寧願寄超商

孫德榮怒批宜蘭名店不友善！　急上廁所被忽視

弟弟陪睡　比特犬壓到腿麻仰頭崩潰

更多

最夯影音

更多
黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊

黃衣男「右飄切入車陣」被按喇叭　氣炸怒嗆：小屁孩！我直走哪插隊
小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

小貓遭轎車大力撞擊慘死馬路中　暖男國中生鐵馬丟一旁溫柔移屍

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

前車突頓住搖晃「以為被追撞」　檢查車尾損傷...後方駕駛急澄清

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

高中妹晚自習回家「被怪男跟蹤」　父苦等3次活逮教訓：再跟看看！

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

EP03_網路版_PROMO1 獨唱舞台選手各放異采 誰能成功留在聲林?

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面