台海安定、台灣安全、企業大賺錢！　侯友宜談國家經濟願景

▲侯友宜出席東方領袖論壇。（圖／記者呂佳賢攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜15日晚上至「東方領袖講座」，以「2024經濟再出發的國家備忘錄」為題，與百位上市櫃公司代表分享其對台灣經濟之願景藍圖。侯友宜表示，台海安定、台灣安全，企業就會大賺錢，2024台灣經濟再出發，讓中華民國創造不一樣全球佈局的經濟產業。

侯友宜表示，只要台海穩定，企業就有機會更繁榮，否則將會面臨很大的挑戰，讓原本的優勢被取代。因此兩岸之間必須在平等、尊嚴、對等的方式下進行務實的交流，以此重啟互信機制，降低彼此之間的衝突，建構密切的往來。除此之外，不能一直強調「台灣有事，大家都有事」，一定要自立自強，在國防軍備能力上強化，並結合科技提升，與民主制度聯盟的國家共同合作。

侯友宜也指出，這些年政府並沒有提供企業一個良善的經營環境，時常面臨缺工、缺料，以及與產業息息相關的能源供應問題。國際潮流是環境永續及淨零碳排，減煤減碳不僅攸關人民健康，更涉及經濟產業的競爭。因此他非常務實的提出規劃，以再生能源及核電，相互配合，在2030年燃煤發電減少到14%、燃氣降到一半以下，慢慢達到2040無煤台灣、2050淨零台灣的目標。

侯友宜再說，核能基載電力最穩定，且電價最便宜，這是他們一定要走的選項，如此才有國際競爭力，也符合世界潮流。核一核二核三，在安全無虞的情況下，可考慮延役；至於核四，只要經過能源專家的評估，符合國際標準，就可以重啟。

侯友宜也提到，要推動工業區立體化，提供企業足夠的廠房用地；透過提升技職教育、產學合作、調整移民政策，增補更多人才，解決缺工問題。並積極加入CPTPP跟RCEP等區域貿易組織，突破美中貿易衝突下的逆全球化困境。還有要在找到更多的「護國神山」，除既有的資通訊、電機電子、半導體、AI等優勢產業，也要搭上未來趨勢，扶植永續減碳、新能源開發、生技醫療等新興產業。

侯友宜強調，理解企業的困難，適時提供資源，讓其能夠在這塊土地永續發展，這是政府該盡的責任。「安居樂業」講很簡單，做卻很困難，要先把安做好，才會有居、樂、及產業經濟的發展，因此只要做到台海安定，台灣安全，就可以立足世界、顧及全球，2024台灣經濟就能再出發，創造不一樣的全球佈局的經濟產業。



