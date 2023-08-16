蔡政府7年斷交9國　賴清德：盼維持邦交國數量

▲副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭，期間過境美國。（圖／路透）

記者呂晏慈、陶本和／台北報導

副總統賴清德以總統特使身份出訪巴拉圭，於台灣時間16日清晨與隨團記者茶敘。有媒體詢問，賴清德若有機會擔任總統，是否希望在邦交國數量有所突破？賴說，「現在的邦交國我們當然希望能夠持續維持，也能夠鞏固邦交的關係」，但他也強調，應積極與理念相同國家「實質合作」，這是台灣未來可以做加強的。

賴清德與隨團記者茶敘時，媒體詢問，上次賴清德去宏都拉斯的時候，還沒有總統參選人的身份，這次出訪巴拉圭多了這個身份，在外交政策上賴主張延續總統蔡英文政策，但面對蔡上任後斷交邦交國越來越多，如果賴有機會當總統，要有所突破還是維持現在的邦交國數量？對於「雙重承認」政策算是務實嗎？現在賴在外交上，是否有與蔡不同的思維？

賴清德表示，國防、外交的團隊培養不易，很多人會問他，自己的外交國防團隊是誰，其實如果看美國政府就很清楚了，現在美國總統拜登的外交國防團隊，以前也是前總統歐巴馬的外交國防團隊，然後歐巴馬政府的團隊，現在也是拜登政府的團隊，現在自己是蔡英文外交國防團隊一員，未來如果有機會領導國家，「蔡總統目前的國安團隊，也會是我的國安團隊的組成人員」，這是延續的，不僅僅是美國，相信其他國家也是如此，台灣也必然是這個狀況。

賴清德坦言，我國外交關係受到中國很大的阻撓，未來應該積極跟理念相同國家，深化民主自由人權的關係，也能夠在經濟產業、文化、教育、體育方面謀求符合雙方利益的合作計畫來進行，這種實質的外交成效，應該是台灣未來可以去加強的。

媒體追問，那在邦交國多寡方面呢？賴清德說，「現在的邦交國我們當然希望能夠持續維持，也能夠鞏固邦交的關係」，這次蔡英文派自己來擔任特使，也是這個目的，就是鞏固邦交國、深化與民主陣營的國家的合作，舉例來說，最近台美21世紀貿易倡議、台英「深化貿易夥伴關係」，都是在這樣的理念之下，所推出來的政策作為。

2016年蔡政府上任時共有22個邦交國，然而截至目前為止，共有9個國家宣布與中華民國斷交，轉向承認中華人民共和國，因此目前僅剩13個邦交國。